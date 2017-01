(fair-NEWS)

IQ-Trainingsaufgaben zur Vorbereitung auf IQ-Tests, wie sie im Rahmen vieler Bewerbungsverfahren verlangt werden.Das Beratungsbüro Böhme bietet allen interessierten Leserinnen und Lesern, die sich systematisch auf einen IQ-Test vorbereiten möchten, zum wiederholten Male eine Fülle repräsentativer Übungsaufgaben, mit denen eine gezielte Vorbereitung auf IQ-Tests möglich wird.Infolge der großen Resonanz der vorherigen Ausgabe aus dem Sommer 2016, gibt es hier nun einen Fortsetzungsband mit neuen und weiteren Trainingsaufgaben zur Vorbereitung auf IQ-Tests.Sie wollen sich auf einen IQ-Test vorbereiten, wie er beispielsweise im Rahmen diverser Bewerbungsverfahren vorkommt?Sie möchten anhand verschiedener Übungsaufgaben einen Überblick hinsichtlich typischer Testaufgaben bekommen?Sie wünschen sich ein gezieltes Training typischer IQ-Testaufgaben, so dass Sie gut vorbereitet in einen bevorstehenden IQ-Test gehen können?Dann bietet Ihnen dieses IQ-Trainingsbuch eine hilfreiche Unterstützung.Anhand vielfältiger Testaufgaben aus repräsentativen Bereichen typischer IQ-Tests, wie beispielsweise Logik, Sprachverständnis, Merkfähigkeit usw., bietet Ihnen dieses IQ-Trainingsbuch vielfältige Übungsmöglichkeiten (insgesamt 127 Testaufgaben).Wesentliches Ziel des hier angebotenen Testparcours ist nicht die Ermittlung eines wissenschaftlich gesicherten IQ, sondern vielmehr die Möglichkeit, sich gezielt und in aller Ruhe auf typische Testaufgaben vorbereiten zu können, wie sie in diversen IQ-Tests (Intelligenztests) im Rahmen von Bewerbungsverfahren vorkommen.Detaillierte Infos: www.bod.de/buch/aribert-boehme/iq-training-2017/9783743179080.html



Bildinformation: Beratungsbüro Böhme