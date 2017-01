HERMES Systeme erhält das Siegel "Wirtschaftsmagnet"

(fair-NEWS)

Im Januar 2017 wurde die HERMES Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnik aus dem niedersächsischen Wildeshausen mit dem Siegel "Wirtschaftsmagnet" ausgezeichnet. Das Siegel wird an besonders starke Unternehmen vergeben, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.<a href="www.hermes-systeme.de">HERMES Systeme</a> entwickelte sich in den letzten 30 Jahren zu einem Experten für Schwimmbad-, Kälte- und Gebäudeleittechnik sowie für jegliche sonstige Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Sowohl die Forschung, in der das Unternehmen mit Hochschulen und Lieferanten kooperiert, als auch die 165 Mitarbeiter haben bei HERMES Systeme einen hohen Stellenwert. Alle Fortbildungen werden regelmäßig evaluiert. Zur Koordinierung seines sozialen Engagements hat HERMES Systeme ein eigenes Mitarbeiterteam mit Namen "HERMES hilft" gebildet und mit einem festen Budget ausgestattet.Ein Siegel sagt mehr als 1.000 WorteMit dem Siegel "Wirtschaftsmagnet" können Unternehmen dokumentieren, dass sie in sieben Bereichen wie betriebswirtschaftlicher Performance und Innovationskraft bis hin zu sozialer Verantwortung herausragend sind. "Das Siegel baut Vertrauen auf. Es bescheinigt dem Unternehmen eine besondere, magnetische Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird.", erläutert Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet GmbH, die Wirkungsweise des Siegels. "Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren oder im Web zeigt das Siegel auf einen Blick, dass die HERMES Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnikzu den stärksten Unternehmen im Mittelstand zählt. Dritte fühlen sich sofort angesprochen und angezogen. Denn wer kauft oder arbeitet nicht gerne bei einem Wirtschaftsmagneten?"Nähere Informationen zur HERMES Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnik erhalten Interessierte direkt von Ingo Hermes, i.hermes@hermes-systeme.de.



Bildinformation: Hermes Systeme wird mit dem Siegel Wirtschaftsmagnet ausgezeichnet