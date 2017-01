Ein Plus für jede Behandlung

(fair-NEWS)

Heidelberg, 26. Januar 2017 - Microbrush präsentiert reflektierende Parotispflaster, mit denen die Zähne während der Dentalbehandlung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Reflective DryTips sind eine ideale Ergänzung zu Speichelsauger und Watterollen, denn die extrem aufnahmefähigen Zellstoffkissen werden an der Wangeninnenseite direkt vor der größten Speicheldrüse platziert und halten so das Arbeitsgebiet für den erforderlichen Zeitraum trocken.Die Pads sind einseitig mit silbriger Folie beschichtet, die zur Zahnreihe ausgerichtet wird. So entsteht deutlich mehr Helligkeit und eine bessere Sicht, was etwa bei Verwendung des Mikroskops von Vorteil ist.Die Trockenlegung ist bei zahlreichen Maßnahmen notwendig, beispielsweise bei Füllungen, Abformungen, der Kariestherapie und in der Kieferorthopädie. Die flachen Dry Tips benötigen wenig Platz und vereinfachen dadurch das Prozedere in der Mundhöhle. Sie haften gut an der Schleimhaut und sind so elastisch, dass sie sich der Mimik anpassen. Sie bleiben am vorgesehenen Platz, speichern die Flüssigkeit ohne sie wieder abzugeben und werden unkompliziert mit Wasserspray entfernt.Reflective DryTips sind in zwei unterschiedlichen Größen lieferbar und im Dentalhandel erhältlich. Ein Video mit der Anleitung zur Verwendung der Produkte gibt es unter http://microbrush.com/products/moisture-control/dry-tips/



Bildinformation: DryTips von Microbrush werden vor der Ohrspeicheldrüse platziert (Bildquelle: Microbrush)