Mehr Wohlbefinden mit Mineralwasser – Trinktipps für das ganze Jahr

Berlin, 26.01.2017 – Eine gesündere Ernährung, mehr Bewegung und ein gesteigertes Wohlbefinden: Das steht bei vielen Menschen weit oben auf der Liste der guten Vorsätze und Wünsche für das neue Jahr. Eine wichtige Rolle spielt dabei das richtige Trinken, wie Ernährungstherapeut und Diplom-Ökotrophologe Peter Gerschewski betont. Natürliches Mineralwasser ist hierfür der ideale und beliebte Durstlöscher, was auch der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von rund 150 Litern in Deutschland belegt. Peter Gerschewski gibt vier praktische Tipps, wie natürliches Mineralwasser das ganze Jahr über zu einem gesunden Lebensstil beitragen kann:Im Frühling – Mineralwasser als Diät-Begleiter: „Für alle, die bis zum Frühjahr ein paar lästige Pfunde loswerden möchten, ist Mineralwasser als kalorienfreies Getränk ein guter Begleiter. Zudem gilt: Wer weniger isst, muss mehr trinken. Die zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme sorgt dafür, dass Abbauprodukte des Stoffwechsels aus dem Körper geleitet werden. Wer eine Diät macht, sollte zur Entlastung der Nieren daher mindestens zwei Liter täglich trinken“, so der Ernährungstherapeut.Im Sommer – Mineralwasser als Flüssigkeitslieferant: „Um bei hohen Temperaturen nicht zu überhitzen, produziert der Körper vermehrt Schweiß. Der hierdurch verursachte Flüssigkeitsverlust muss schnellstmöglich wieder ausgeglichen werden, um einen Wassermangel im Körper zu vermeiden“, erklärt der Ökothrophologe. „Natürliches Mineralwasser sorgt zudem für Nachschub wichtiger Mineralstoffe, die dem Körper über den Schweiß verloren gehen. Bei Hitze kann der tägliche Flüssigkeitsbedarf auf bis zu drei Liter und mehr steigen.“Im Herbst – Mineralwasser als Fitnessgetränk: „Nach den hohen Temperaturen im Sommer nutzen viele den Herbst für sportliche Aktivitäten. Aber selbst wenn es kühler wird, kann der Körper nur bei optimaler Flüssigkeitsversorgung auf Hochtouren laufen. Als Sportgetränk ist Mineralwasser sehr gut geeignet, da es vom Körper leicht aufgenommen wird und dabei hilft, die Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen.“ Für die Zeit nach dem Sport rät der Ernährungstherapeut: „Mineralwasser gemischt mit etwas Fruchtsaft füllt die während der Belastungsphase angezapften Kohlenhydratspeicher wieder auf und hilft Muskelkrämpfe zu vermeiden.“Im Winter – Mineralwasser als Abwehrhelfer gegen Krankheiten: „Winterzeit ist Erkältungszeit. Die Abwehr von Krankheitserregern beginnt bereits in der Nase, wo die Schleimhäute die Atemluft filtern. Dies funktioniert allerdings nur, wenn dem Körper genügend Flüssigkeit zur Verfügung steht, um die Schleimhäute feucht zu halten. Als natürlicher Flüssigkeitslieferant sorgt Mineralwasser für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt im Körper. Wer seinen Körper optimal mit Flüssigkeit versorgen will, sollte auch im Winter mindestens 1,5 Liter täglich trinken“, so Peter Gerschewski.Viele weitere Trink- und Ernährungstipps für mehr Wohlbefinden mit Mineralwasser finden Interessierte unter www.mineralwasser.com in der Rubrik „Richtig trinken“. Die aktuellen Mineralwasser-Marktdaten für das Jahr 2016 stehen unter „Presse“ bereit.



Bildinformation: Ob als Diät-Begleiter oder Fitness-Drink: Natürliches Mineralwasser ist ein ideales Getränk für jede Jahreszeit.