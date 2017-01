Alternative Bürolösungen für Existenzgründer

Pressemitteilung von CONTORA Office Solutions GmbH

CONTORA Office Center sind der ideale Partner für selbstständige Unternehmer

(fair-NEWS) Damit Sie nach Gründung der eigenen Firma auf lange Sicht erfolgreich sind, gibt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Die Wahl der passenden Bürolösung zählt hier sicherlich zu den wichtigsten Entscheidungen, die zu Beginn zu treffen sind. Passend zum Jahresbeginn gibt CONTORA Office Solutions einige wichtige Tipps, wie Unternehmer die Angebote eines Office Centers nutzen können und dabei Kosten sparen.



München 26. Januar 2017 - CONTORA Office Solutions Center bieten Bürolösungen an den besten Standorten in ganz Deutschland. Ein Premium-Angebot, das aber auch für Existenzgründer interessant ist. Diese können ihr Unternehmen an den besten Adressen Deutschlands registrieren, ohne das geplante Budget zu überschreiten. Exklusive Geschäftsadressen in Berlin, München und Frankfurt mit professionellem und freundlichem Telefonservice vor Ort, modernsten Besprechungsräumen, sowie exklusiven Chefbüros mit hochwertiger Möbelausstattung, können nutzungsabhängig gebucht werden. Das passende Produkt hierfür nennt sich "Virtual Office".



"Unternehmensgründer sind uns herzlich willkommen. Wir unterstützen sie auf Wunsch bei den Behördenformalitäten sowie mit einem Anwalts- und Notarservice. So ist gewährleistet, dass bei der Gründung und Registrierung der Firma im Handelsregister alles reibungslos und schnell vollzogen wird", so Helmut Arend, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions.



Die attraktiven Vorteile bei den virtuellen Bürolösungen von CONTORA Office Solutions sind vielfältig. Dabei kommt die nutzungsorientierte Bezahlung gerade Existenzgründern sehr entgegen. Kunden zahlen nur die Dienstleistungen, die sie auch nutzen. Laufende Fixkosten für ungenutzte Arbeitsplätze und Besprechungsräume fallen nicht an.Außerdem entfallen Investitionskosten für Möbel und Technik, und es wird keine Maklerprovision erhoben. Daneben sind auch die laufenden fixen Ausgaben für Reinigung, Nebenkosten, Nutzung von Allgemeinflächen, Anrufannahmen und Sekretariatsservice bereits in der monatlichen Grundpauschale enthalten.Auch der flexible Übergang von einer virtuellen Bürolösung in eigene Büroräume ist jederzeit und an jedem Standort unkompliziert möglich. Die CONTORA Office Bürolösungen passen sich den Bedürfnissen der Kunden problemlos an. Und für Unternehmensgründer bietet CONTORA Office Solutions bei Abschluss eines Jahresvertrags darüber hinaus noch ein attraktives Willkommensgeschenk: Visitenkarten und Briefpapier sind bereits im Grundpreis inklusive.



"Wir können mit individuellen Dienstleistungen Unternehmen in jeder Wachstumsphase unterstützen. Unsere freundlichen, professionellen Mitarbeiter identifizieren sich mit den Unternehmen unserer Kunden, schaffen so Freiräume und sorgen für eine ideale Außenwirkung.", so Lars Henckel, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions.

Bildinformation: Ein Chefbüro mit Besprechungslösung kann innerhalb eines Virtual Offices ab 1 Stunde gebucht werden.

Über CONTORA Office Solutions:

Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.

Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.

CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.

CONTORA Office Solutions Center bieten:

- Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

- Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

- Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

- Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

- Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

- Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

«Alternative Bürolösungen für Existenzgründer»

