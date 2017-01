Vier Lammsbräu-Neuprodukte zur Biofach 2017

(fair-NEWS)

___ Lammsbräu Glutenfrei & Weiß___ Lammsbräu EdelHell 0,33l___ now Pure Zitrone___ now Red Kiss (limitiertes Seasonal Special)Neumarkt, 26. Januar 2017 - Gleich vier Neuheiten gibt es dieses Jahr zur Biofach vom <a href="https://www.lammsbraeu.de/verantwortung/wir-ueber-uns/tradition/">Bio-Pionier </a>Neumarkter Lammsbräu.Echten Weißbiergenuss ganz ohne Gluten verspricht das neue "Lammsbräu Glutenfrei & Weiß". Dabei setzen die <a href="https://www.lammsbraeu-biobier.de/verantwortung/oekologisches-reinheitsgebot/">Oberpfälzer Braumeister</a> auch beim glutenfreien Weißen ausschließlich auf traditionelle Bio-Weißbierzutaten wie bestes Weizen- und Gerstenmalz sowie ganze Aromahopfendolden aus regionalem Biolandbau, bevor sie dieser echt bayerischen Spezialität durch ein innovatives Verfahren schonend das Gluten entziehen. Das Ergebnis besticht durch prickelnde Frische und Aromen von Banane, Aprikose, einem Hauch Zitrone sowie Gewürznelken, die von einer milden Hefenote fein abgerundet werden. Und auch die Optik ist ein Genuss: goldgelbe Farbe, weißbiertypische Trübung, gekrönt von schneeweißem Schaum. "Lammsbräu Glutenfrei & Weiß" ist ab März 2017 im Naturkost- und ausgewählten Getränkefachhandel in 0,33 l Glas-Mehrwegflaschen erhältlich (UVP: 1,29 EUR).Schon ab Februar gibt es auch das beliebte "Lammsbräu EdelHell" in der praktischen 0,33l-Flasche (UVP: 0,99 EUR). Milde Hopfennote und volles Malzaroma werden harmonisch abgerundet durch eine zart-fruchtige Note. So entsteht ein erfrischend spritziges Geschmackserlebnis, das rund und weich ausklingt. Goldgelb glänzend mit feinporigem schneeweißem Schaum leuchtet dieser Klassiker des Lammsbräu-Sortimentes aus dem Glas.Die Familie der erfolgreichen now-Bio-Limonaden erhält in diesem Jahr Zuwachs durch "now Pure Zitrone" und die limitierte Saisonsorte "now Red Kiss".Mit "now Pure Zitrone" präsentiert Lammsbräu seine besonders fruchtige Interpretation eines absoluten Limo-Klassikers. Der Saft vollreifer Bio-Zitronen verleiht der erfrischend-spritzigen Komposition ihren unverwechselbaren Geschmack. Erhältlich ist now Pure Zitrone ab Februar 2017 in 0,33 l und 0,75 l Glas-Mehrwegflaschen im Naturkosthandel und im ausgewählten Getränkefachhandel (UVP: 0,99 EUR / 1,99 EUR).Verführung pur ist das Seasonal Special "now Red Kiss": Tiefrote Bio-Kirschen treffen auf Granatapfel und einen Hauch Vanille - eine Geschmackskombination zum Verlieben. Erhältlich ist die limitierte Saisonsorte now Red Kiss von April bis September in 0,33l Glas-Mehrwegflaschen im Naturkosthandel und im ausgewählten Getränkefachhandel (UVP: 0,99 EUR).Kennzeichen aller <a href="www.drinknow.de/">now-Bio-Limonaden</a> ist die ausschließliche Verwendung bester Zutaten aus Ökolandbau und eine handwerklich-traditionelle Limonadenherstellung ganz ohne Sirup und andere Industrieprodukte. In jeder Flasche now treffen hochwertige Direktsäfte aus sonnengereiften Bio-Früchten auf die Süße deutscher Bio-Rüben Bio-Kohlensäure und reinstes Bio-Mineralwasser aus Lammsbräus BioKristall-Quelle. Zusammen ergibt dies den ursprünglich-spritzigen Genuss, der seit der Einführung der now-Bio-Limonaden 2009 schon so viele Freunde gefunden hat.Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden Sie auf <a href="www.lammsbraeu.de">www.lammsbraeu.de</a>.



Bildinformation: Die vier Lammsbräu-Neuprodukte 2017.