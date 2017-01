Meinbrillenglas.de sammelt „Brillen für Afrika“

(fair-NEWS)

Freigericht, 26. Januar 2017. Der Online-Händler Meinbrillenglas.de sammelt 2017 mit „Wir helfen in Afrika e.V.“ gebrauchte Brillen für das Projekt „Von Ort zu Ort unter dem Mangobaum“. Das Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Kenia mit geeigneten Sehhilfen oder auch Sonnenbrillen (für am grauen Star operierte Patienten) auszustatten. Der Verein versorgt Ärzte und Kliniken in Kenia jährlich mit bis zu 3.000 Brillen. Der Bedarf an Korrektions- und Sonnenbrillen ist aber deutlich größer. Meinbrillenglas.de aus dem hessischen Freigericht wird darum zum Auftakt der Zusammenarbeit 222 Korrektions- und Sonnenbrillen spenden. Die Spende ist der Start einer Sammelaktion, bei der Kunden von Meinbrillenglas.de künftig kostenfrei ihre alten Brillen spenden können. Als kleines Dankeschön erhalten die Spender einen Mini-Schraubendreher. Die Unterstützung ist vorerst bis Ende 2017 geplant. Weitere Informationen gibt es unter: www.meinbrillenglas.de/brillen-fuer-afrika Gutes Sehen ist in Kenia für viele Menschen ein Luxusgut. Eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es nicht und Brillen sind für die meisten Menschen dort unerschwinglich. Im Rahmen des Projekts „Von Ort zu Ort unter dem Mangobaum“ halten Fachärzte Sprechstunden direkt vor Ort. Das Team bietet eine kostenfreie Augenuntersuchung und übergibt bei Bedarf auch kostenlos passende, gespendete Brillen an seine Patienten weiter. Optiker Manuel Hualde, einer der beiden Geschäftsführer von Meinbrillenglas.de, unterstützt in seinem Fachgeschäft in Freigericht bereits seit 2012 den Verein „Wir helfen Afrika“. Jetzt soll das Online-Portal weitere Brillenspenden generieren. Dafür können Kunden bei ihrer Bestellung die Spendenbrillen in einem Umschlag mit dem Vermerk „Afrikaspende“ beilegen. Die Einsendung der Spendenbrillen erfolgt bei einer Bestellung kostenfrei. Alle Brillenspenden werden von Meinbrillenglas.de mit einem praktischen Multifunktions-Brillenschraubendreher belohnt.Benötigt werden generell alle Brillen in Optikerqualität, also Brillen die bereits mit Sehstärke verglast worden sind, sowie jede Art von Sonnenbrillen, Lesebrillen und Fertiglesebrillen. Auch Brillenfassungen mit zerkratzten oder fehlenden Gläsern können gespendet werden. Denn alle Spendenbrillen werden in der hauseigenen Werkstatt von Meinbrillenglas.de für den guten Zweck kostenlos gerichtet, gereinigt und falls nötig neu verglast.



Bildinformation: Meinbrillenglas.de Gründer Valentin Popa und Manuel Hualde (Foto: MeinBrillenglas.de)