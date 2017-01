Tagebuch App aus München sagt Day One und Co. den Kampf an

(fair-NEWS)

Das Münchner Startup Thought of You GmbH hat eine neue Version seiner Tagebuch App veröffentlicht. Seit einem Jahr ist die Tagebuch App bereits für iOS, Android und das Web erhältlich.Wichtigstes Feature: Die App ermöglicht das Anlegen mehrerer Tagebücher gleichzeitig. Damit sind dem Nutzer keine Grenzen gesetzt. Egal ob Hochzeit, Urlaubsreise oder Einschulung des Kindes. Jedes besondere Ereignis erhält seinen eigenen Platz in der Tagebuch App. Das sorgt nicht nur für einen besseren Überblick, sondern erlaubt es auch, für jedes Tagebuch neu zu entschieden, wer die Inhalte zu sehen bekommt. So wird das Hochzeitstagebuch mit allen Gästen geteilt, die Urlaubsfotos nur mit der besten Freundin und die Einschulung des Kindes mit der ganzen Familie. Über 3.000 Tagebücher wurden bereits erstellt und über 5.000 mal kommentiert."Mit der Möglichkeit, mehrere Tagebücher schreiben zu können, lösen wir uns vom traditionellen Format anderer Tagebuch Apps und stellen den Nutzer und seine Erlebnisse in den Mittelpunkt." - Tim Grandjean, Head of Marketing. "Thought of You ist kein offenes soziales Netzwerk. Jedes Tagebuch ist zunächst privat. Der Nutzer kann anschließend selbst entscheiden, mit wem er seine Fotos und Einträge teilen möchte. Damit ist ein hohes Maß an Privatsphäre gewährleistet." - Harald Albrecht, Geschäftsführer.Durch die Möglichkeit, den Tagebüchern neben Bildern auch YouTube Videos und iTunes Musik hinzuzufügen, gewinnen die Erzählungen der Nutzer zusätzlich an Lebendigkeit.Thought of You ist als kostenlose App für iOS und Android, sowie als Web App erhältlich.App Store (iOS): thoughtofyou.de/ios/Google Play Store (Android): thoughtofyou.de/android/Web App: thoughtofyou.de/webapp/



Bildinformation: Die Tagebuch App von Thought of You