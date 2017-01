Bonusprogramme der Krankenkassen schneiden im Test unterschiedlich ab – mit VERICON holen Sie das Beste aus Ihrem Tarif

(fair-NEWS)

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Krankenkasse spielen die angebotenen Bonusprogramme eine wichtige Rolle. Diese sollen die Versicherten zu gesundheitsbewusstem Verhalten animieren. Als Prämie winken Geld- oder Sachprämien. Die Deutsches Finanz-Service Institut GmbH (DFSI) in Köln hat jetzt die Bonusprogramme der größten deutschen Krankenkassen in Bezug auf Umsetzbarkeit und Rentabilität getestet. Die Ergebnisse fielen recht unterschiedlich aus. Dies zeigt, dass Laien auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherungen von der Unterstützung eines Branchenkenners wie der VERICON GmbH nur profitieren können.Es gilt, Übersicht zu schaffen und Angebote zu vergleichen. Das Expertennetzwerk der VERICON GmbH tut nicht nur das, sondern gibt Empfehlungen unter Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände des Kunden. Das ermöglicht es Verbrauchern, eine gesetzliche Krankenkasse zu finden, deren Angebot die individuellen Bedürfnisse des Kunden bestmöglich abdeckt.Bei dem DFSI-Test wurde untersucht, wieviel ein durchschnittlicher Versicherter mit zumutbarem Aufwand erreichen kann. Zu diesem Zweck wurden sechs fiktive Musterkandidaten entworfen, die ein breites Spektrum der Bevölkerung abbilden sollten. Die drei männlichen und drei weiblichen Testpersonen im Alter von 25, 45 und 65 Jahren waren Nichtraucher, normalgewichtig und verfügten über einen vollständigen Impfschutz. Sie waren aktive Mitglieder im Sportverein bzw. in einem Fitness-Studio und nahmen regelmäßig an empfohlenen alters- und geschlechtsspezifischen Vorsorgeuntersuchungen sowie Präventionskursen teil. All dies sind Maßnahmen, die in der Regel von den Krankenkassen im Rahmen der Bonusprogramme belohnt werden.Die Auswertung ergab, dass es selbst für motivierte Versicherte bei vielen Bonusprogrammen schwierig ist, Punkte zu sammeln. Dies erhöht die Notwendigkeit für Versicherte, sich bei Experten wie der VERICON GmbH beraten zu lassen. Die Anforderungen einiger Bonusprogramme sind oft relativ hoch, die Belohnung im Verhältnis zu gering. Doch es gab auch Ausnahmen: Vier Krankenkassen erhielten die Note „sehr gut“, zehn weitere schnitten „gut“ ab. Bei ihnen haben die Versicherten eine realistische Chance, mit zumutbarem Aufwand gute Ergebnisse zu erzielen. Am anderen Ende der Skala lagen fünf Anbieter, die sich mit der Note „mangelhaft“ zufriedengeben mussten.Der Test zeigt: Die Wahl der richtigen Krankenkasse kann für Versicherte viele Vorteile bringen. Die Schwierigkeit für den Laien liegt darin, aus der Fülle der Angebote das Passende auszusuchen. Die VERICON GmbH entwickelt zu diesem Zweck seit vielen Jahren bedarfsorientierte Lösungen unter Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände. Das erfahrene Team aus Experten der Versicherungsbranche kennt die unterschiedlichen Tarife der Krankenkassen und kann die Qualität und den Mehrwert der jeweiligen Bonusprogramme einschätzen. Kontinuierliche Weiterbildung garantiert ein umfassendes Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist. So kann der Tarif ermittelt werden, der optimal zu den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden passt.Weitere Informationen auf www.vericon24.com



Bildinformation: Vericon Logo