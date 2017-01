Für Ihre optimale Urlaubsplanung: Der FLOWFACT Abwesenheitsmanager

(fair-NEWS)

Der Abwesenheitsmanager für FLOWFACT macht es möglich.- Stellen Sie Uhren Urlaubsantrag;- durch Bestätigung des Vertreter und Vorgesetzten werden Urlaubstage fest in FLOWFACT eintragen;- Jeder Mitarbeiter hat Einblick in seine eigenen bisherigen und verbleibenden Urlaubstage;- Natürlich gibt es auch eine Ansicht für offene Urlaubs- Anträge und krankheitsbedingte Fehltage.Geschäftsführung, Führungskräfte bzw. die Personalabteilung haben die Möglichkeit alle Daten einzusehen. Ihre individuellen Berechtigungen sichern dabei den Datenschutz.Vorteile- Einfache Abwicklung Ihrer Urlaubsplanung in FLOWFACT- Dokumentation von Abwesenheiten / Kranktagen- Kompletter Überblick für Mitarbeiter und GeschäftsführungLeistungsbeschreibung- Installation und Einrichtung des Tools per Online-FernwartungVorraussetzung- Performer CRM ab Version 2014 R3 mit FLOWFACT API oder aktuelle Version von Performer CRM in der Cloud.- Bestehender FLOWFACT SAB Vertrag- InternetzugangPreis- Zum Kauf für einmalig 49,- Euro / User, sowie 1,30 Euro pro User und Monat.- Zur Miete für 2,60 Euro pro User und Monat.Präsentation:Fordern Sie hier gleich Ihre Präsentation an:<a href="https://www.crmpro.de/lexikon/der-flowfact-urlaubsplanung-abwesenheitsmanager/">Weitere Infos hier:</a>



Bildinformation: Urlaubs- und Abwesenheitsplanung mit nur wenigen KLicks in FLOWFACT.