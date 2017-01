Disco-Cruise auf der MS Koi: DIE Party zum Hafengeburtstag

(fair-NEWS)

Am Wochenende vom 05. Bis 07. Mai 2017 wird in Hamburg der 828. Hafengeburtstag gefeiert. Da darf natürlich auch der Partydampfer „MS Koi“ nicht fehlen! Immer in der ersten Reihe ist das Eventschiff sowohl Freitag, als auch Samstag und Sonntag am Start.Die MS Koi ist ideal dafür ausgestattet, an Bord stilvoll Party zu machen.Sie besitzt modernste Bild- und Tontechnik, sowie gemütliche Lounge-Möbel.Das Barsytem ist auf dem neusten Stand und vor allem die ausgefeilte Lichttechnik ist ihr „Markenzeichen“.Ihre zwei Dancefloors (einer davon Outdoor) laden zum Tanzen ein.Als renommierte Eventlocation kann man sie in Norddeutschland (Elbe, Ostsee, Nordsee) für eigene Veranstaltungen wie Partys, Dinner, Tagungen etc. mieten.Zum Hafengeburtstag 2017 begrüßt die MS Koi am Freitag die Kreuzfahrtgiganten und alle anderen Gäste des Hafens, die extra zu diesem Anlass nach Hamburg kommen, bei der Einlaufparade ab 16 Uhr.Neben winken und tuten ist hier an Bord aber vor allem feiern angesagt.Ebenso am Samstagabend. Wenn alle Zuschauer das gigantische AIDA Feuerwerk von den Landungsbrücken aus beobachten und die Partygäste der MS Koi direkt auf der Elbe sind und somit in der allerersten Reihe stehen.Am Sonntag legt sie dann ein drittes Mal vom Anleger bei der Fischauktionshalle in Altona ab. Diesmal nimmt sie an der Auslaufparade teil, um alle Gäste feierlich zu verabschieden. In Hamburg sagt feiert man „Tschüss“.Das Eventschiff bietet ihren Gästen nicht nur einen exklusiven Platz neben den Kreuzfahrtriesen und Segelbooten, sie bietet auch noch DIE Party schlechthin.Auf ihren 4-stündigen Fahrten über die Elbe wird an Bord getanzt und gefeiert was das Zeug hält.Das DJ-Team E.Q.T bestehend aus DJ CYC!U5 und MattNautique sorgt mit Club-Musik und Dance-Classics an den drei Tagen für ausgelassene Stimmung.Veranstaltungshinweise im Überblick:Datum:05.05.17 ab 16 Uhr (Einlaufparade)06.05.17 ab 20:30 Uhr (Feuerwerksfahrt)07.05.17 ab 16 Uhr (Auslaufparade)Adresse:MS Koi, Anleger bei der Fischauktionshalle (Altona)Website:www.cap-san-disco-dehttps://www.facebook.com/capsandisco.de/Eintritt: Einlaufparade29 Euro „Frühbucher“33 Euro „Standard“37 Euro „letzte Tickets“Feuerwerksfahrt39 Euro „Frühbucher“ bereits ausverkauft44 Euro „Standard“49 Euro „letzte Tickets“Auslaufparade29 Euro „Frühbucher“33 Euro „Standard“37 Euro „letzte Tickets“Tickets gibt es online auf www.cap-san-disco.de



