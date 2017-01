Gold steht bei deutschen Anlegern hoch im Kurs – Vienna Life bietet Investitionsmöglichkeiten

(fair-NEWS)

Laut der Studie „Goldinvestments 2016: Indikatoren, Motive, Einstellungen von Privatpersonen“ des „CFin Research Center for Financial Services“ an der Berliner Steinbeis-Hochschule ist die Investition in Gold als Wertanlage bei deutschen Kapitalanlegern derzeit besonders beliebt. Mit 8.700 Tonnen besitzen alle deutschen Privathaushalte 2,5-mal mehr Gold, als die Bundesbank, deren Reserve sich auf 3.381 Tonnen beläuft. Doch woher kommt dieses steigende Interesse an Investitionen in Edelmetall? Vienna Life, Spezialist für fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen aus Liechtenstein, sieht die Ursache dafür, in den gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen, die Kunden dazu animieren, auf vermeintlich krisensichere Wertanlagen umzuschwenken.Realistische Wachstumschancen und vor allem der Werterhalt sind bei der Entscheidung für ein Anlageprodukt essenziell, bestätigt Vienna Life. Die „Goldinvestments 2016“-Studie besagt, dass 90 Prozent der Befragten ein Kurssteigerungspotenzial in einer Goldinvestition sehen. 95 Prozent stimmen sogar ganz oder teilweise der Aussage zu, Gold habe eine „Safe-Haven-Funktion“ – gerade in Zeiten, in denen Anleger Produkte präferieren, die einen gewissen Inflationsschutz bieten. Dass Gold für Investoren immer attraktiver wird, zeigt auch die Zufriedenheit der Goldanleger, die die Studie ermittelte: 93 Prozent 2016 und damit 5 Prozent mehr als noch 2014. Um ihr Vermögen zu steigern, wollen zudem 78 Prozent der Anleger auch weiterhin in Gold investieren.Goldinvestments gewinnen demnach weiterhin an Attraktivität, wenn es um eine langfristige Absicherung geht. Für eine effektive Altersvorsorge raten Experten aktuell zu investmentfondsgestützten Versicherungen, wie zum Beispiel der GoldInvest Plus-Fondspolice der Vienna Life.Diese renditeorientierte und flexible Lösung ist für alle Anlegerprofile geeignet und kombiniert die Sicherheit eines Goldinvests mit der Flexibilität einer Fondanlage. Beim Vienna Life GoldInvest Plus Fonds wird beispielsweise ein Teil des eingesetzten Kapitals in physisches Gold angelegt – eingelagert in einer namhaften Bank in Liechtenstein, dem Standort des Unternehmens. Eine Investition ist bereits ab einem Monatsbeitrag von 50 Euro bei laufender Prämienzahlung oder ab einer Einmalzahlung von 5.000 Euro möglich. Die spätere Auszahlung erfolgt entweder als Einmalzahlung oder als monatliche Rente. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf dem Blog www.viennalife.eu



Bildinformation: Vienna Life Logo