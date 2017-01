Cap San Diego: Schiffs(um)taufe zum Hafengeburtstag

(fair-NEWS)

Das Museumsschiff „Cap San Diego“ an der Überseebrücke wird am 6. Mai 2017 eine Nacht lang zur „Cap San Disco“. Bereits zum 7. Mal findet auf dem ehemaligen Stückgutschiff zum Hamburger Hafengeburtstag die Party „CAP SAN DISCO @ Cap San Diego“ statt.Die Cap San Diego liegt nur wenige Meter von den Landungsbrücken entfernt und bietet die größte Party zum 828. Hafengeburtstag. Ab 20 Uhr legt Fantastic DJ-Gru auf dem Mainfloor „Luke 3“ einen bunten Mix aus Charts, Disco, Electro, House, und HipHop auf.Außerdem werden noch zwei weitere Dancefloors für die Gäste geöffnet: DJ Robert Laube lässt die Schiffswände in der Kathedrale mit 70er/80er Classics, Schlager, NDW und Deutsch Rock vibrieren. Darüber hinaus wird im Außenbereich auf dem Achterdeck bis Mitternacht fröhlich zu einem bunten Gute-Laune-Frühlings-Mix gefeiert.Bei gutem Wetter stehen am Samstag an Deck eine BBQ-Station und eine Caipi-Bar mit Blick auf die Hafenmeile bereit.Am Abend haben die Gäste von Deck die beste Sicht auf das große AIDA-Feuerwerk im Hafen.Ob Hafengeburtstag, Silvester oder Tanz in den Mai: Seit vielen Jahren werden auf dem Museumsschiff regelmäßig Partys von der Silvester All Inclusive GmbH veranstaltet.Volker Hemming, Geschäftsführer der Silvester All Inclusive GmbH erklärt: “Vor allem bei Touristen ist die Cap San Diego als Partylocation sehr beliebt. Klar, wer den Hamburger Hafen besichtigt, dem sticht das 160 Meter lange Schiff sofort ins Auge. Was gibt es also für Hamburgs Besucher Passenderes, als auf einem Schiff mitten im Hafen zu feiern.“Die Cap San Diego ist ein Stückgutschiff, das als Museumsschiff im Hamburger Hafen liegt und seit 2003 ein Hotel beherbergt. Das 1961 für die Reederei Hamburg Süd gebaute Schiff fuhr als Linienschiff nach Südamerika. Mehrmals im Jahr legt der weltweit größte fahrtüchtige Museumsfrachter zu Fahrten mit bis zu 500 Passagieren ab.Veranstaltungshinweise im Überblick:Datum: 06.05.2016 ab 19 UhrAdresse: Überseebrücke, 20459 Hamburg (S/U-Landungsbrücken)Website: www.cap-san-disco.de Eintritt:12 Euro Späteinlass ab 23 Uhr14 Euro Partyticket ab 20 Uhr54 Euro Kombiticket MS Koi und Cap San Diego55 Euro Party & Buffet auf dem Pooldeck ab 19 UhrTickets gibt es online auf www.cap-san-disco.de



Bildinformation: Cap San Diego: Schiffs(um)taufe zum Hafengeburtstag