Setzen Sie Ihre Produkte in das richtige Licht - mit modernster Messebeleuchtung

Die Möglichkeiten, die mit moderner Lichttechnik realisiert werden können, verändern sich laufend und damit auch die Anforderungen an moderne Lösungen. Die LED Technik gestattet nicht nur auf Messeständen einen höchst flexiblen Einsatz von Licht, das sowohl punktgenau als auch zur Ausleuchtung ganzer Flächen genutzt werden kann. Neben dem Einsatz als Messebeleuchtung sind Stromschienenstrahler im Allgemeinen und 3 Phasen Strahler im Besonderen außerdem in Museen, Showrooms und auf Verkaufsflächen zu finden, bei denen eine exzellente Ausleuchtung der Exponate im Vordergrund steht. Dieser Anspruch setzt eine hohe Qualität der verwendeten Leuchtmittel voraus.Die perfekte Messebeleuchtung mieten Sie bei LED Explorer zu unschlagbar günstigen PreisenLED Explorer mit Sitz in Berchtesgaden ist auf den Einsatz innovativer Messebeleuchtung spezialisiert und Inhaber eigener Patente, wie beispielsweise "LED Strategie 2020". LED Explorer stattet viele namhafte Unternehmen aus, die seit vielen Jahren eine hochwertige <a href="www.led-explorer.de/led-beleuchtung-mieten.html">Messebeleuchtung mieten</a>, die eine perfekte Ausleuchtung ihrer Verkaufsflächen garantiert. Darüber hinaus beliefert LED Explorer zahlreiche internationale Messen, wie die IMM und die ART Cologne in Köln, die Internationale Funkausstellung in Berlin, die Classic Expo in Salzburg, die Cebit in Hannover und viele weitere. Nutzen Sie diese Erfahrungen und besuchen Sie den Schauraum in Berchtesgaden, um die für Sie perfekten Lösungsansätze zu finden. Zur Wahl stehen Stromschienenstrahler in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Lichtleistungen, von denen Sie vor Ort sehr gut einen zuverlässigen Eindruck gewinnen können - auch in Hinblick auf Designs, Lichtfarbtemperaturen und Lichtstärken. Gerne beraten die Lichtexperten Sie fachgerecht und umfassend, um die für Ihren Messestand oder Ihre Ausstellungsflächen perfekte und werbewirksame Beleuchtung zu realisieren. Ist diese festgelegt, so haben Sie bei <a href="www.led-explorer.de/led-beleuchtung-mieten.html">LED Explorer </a>die Möglichkeit, Ihre gesamte Messebeleuchtung zu mieten - zu unschlagbar günstigen Preisen. Neben individuellen Offerten bietet das Unternehmen außerdem attraktive Pauschalangebote für LED Mietstrahler. Mieten Sie Ihre Messebeleuchtung, so vermeiden Sie ein nicht zu unterschätzendes Investment in eine hochwertige Lichttechnik, die schon morgen überholt sein kann. Die Mietkosten tragen sich allein durch die realisierte Energieeinsparung. Darüber hinaus sind diese Kosten steuerlich absetzbar und schonen last but not die Liquidität Ihres Unternehmens. Mit den LED 3 Phasen Strahlern erreichen Sie gleichzeitig eine geschmackvolle, technisch hochwertige und kosteneffiziente Ausleuchtung Ihres Messestandes, ohne regelmäßige Wartungskosten fürchten zu müssen.3 Phasen Strahler bestechen durch ihre Flexibilität ebenso wie durch die hohe realisierbare KostenersparnisIm Gegensatz zu herkömmlichen Halogenstrahlern, die ausgesprochen Energie-intensiv sind, wandeln LED <a href="www.led-explorer.de/led-beleuchtung-mieten.html">3 Phasen Strahler</a> rund 72 Prozent der zugeführten Energie in Licht um. Demzufolge wird diese optimal genutzt, sodass der Einsatz von Stromschienenstrahlern zu einer enormen Energiekostenersparnis führt. Diese zahlt sich sehr schnell aus. Die Lebensdauer von durchschnittlich 50.000 Stunden trägt ebenfalls ihren Teil zu der hohen Kosteneffizienz bei. Ein weiterer Vorteil der 3 Phasen Strahler besteht darin, dass sie einfach und mit wenig Aufwand montieren und demontieren lassen und dabei außerdem sehr flexibel einsetzbar sind. Die höchste Flexibilität erreicht das patentierte LED Strategie 2020, bei dem die Strahler sowohl ermöglicht dabei die höchste Flexibilität, da die einzelnen Strahler sowohl vertikal als auch senkrecht regulierbar sind.



