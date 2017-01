Grafenfels verdoppelt Anzahl seiner stationären Handelspartner

(fair-NEWS)

Der Berliner Matratzenhersteller Grafenfels Manufaktur GmbH hat im vierten Quartal 2016 die Anzahl seiner stationären Handelspartner im gesamten Bundesgebiet mehr als verdoppelt. Waren es im Spätsommer noch 17 Händler bundesweit, so finden sich die hochwertigen Produkte von Grafenfels inzwischen deutschlandweit in 37 Bettenfachgeschäften, Tendenz steigend.Bereits für Ende 2017 plant die Manufaktur mit einem Händlernetz von mindestens 70 Fachhändlern und einer Flächendeckung über alle Bundesländer. Grafenfels folgt mit seinen Produkten bewusst nicht dem aktuellen One-Fits-All Trend der Matratzenindustrie, der vor allem von jungen Matratzen-Startups bestimmt wird. Vielmehr setzt das Unternehmen, das seine fünf Matratzentypen unter wissenschaftlichen Aspekten entwickelt hat, auf die Vielfältigkeit der Kundenbedürfnisse und einen nachhaltigen Umgang mit den individuellen Ansprüchen, die die Kunden an die Qualität und die Charaktereigenschaften ihrer Matratze haben.Mit einem eigenen Showroom in Berlin (Charlottenburg) sowie den hochwertig eingerichteten Verkaufsflächen bei den einzelnen stationären Handelspartnern bietet die Grafenfels Matratzen Manufaktur ihren Kunden die Möglichkeit, sich von Fachleuten persönlich beraten zu lassen und das Augenmerk auf den Liegekomfort zu richten. Laut Branchenumfragen ist der Liegekomfort nach wie vor das ausschlaggebende Entscheidungskriterium für den Kauf einer Matratze.Stefan Müller, Geschäftsführer der Grafenfels Manufaktur GmbH, erläutert: „Eine passende Matratze ist die Basis für erholsamen Schlaf. Für das Auswählen der Schlafunterlage ist nicht nur wichtig, ob man zu den Hart- oder Weichschläfern zählt. Auch der Körperbau, das Körpergewicht und die körpereigene Hitze- und Kältekonstitution spielen beispielsweise eine Rolle.“ Besonderen Wert lege das Unternehmen, so Müller weiter, auf eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit. „Natürlich gibt auch bei uns ein Rückgaberecht für ein gekauftes Produkt. Wir sind jedoch besonders stolz darauf, dass im vergangenen Jahr weniger als 2% unserer Kunden ihre Grafenfels zurückgegeben oder umgetauscht haben.“Wer seine Matratze zwar probeliegen, aber online kaufen und direkt zu sich nach Hause liefern lassen möchte, findet die Produkte der Grafenfels Manufaktur auch im unternehmenseigenen Webshop und auf ausgewählten Online Marktplätzen.



Bildinformation: Stefan Müller, Geschäftsführer Grafenfels Manufaktur GmbH