Firma Metoba und Technikzentrum vermitteln Wissen über Galvanisierung

(fair-NEWS) Kürzlich vermittelte die Firma Metoba Lehrern aus verschiedenen Städten des Einzugsgebiets der Bezirksregierung Arnsberg und Münster bei deren Besuch im Lüdenscheider Technikzentrum der Denkfabrik wie der Prozess der Galvanisierung funktioniert.

Unter Anleitung von Metoba-Ausbildungsleiter Konstantions Pulios verkupferten die Lehrer selbstständig Einkaufswagen-Chips aus Messing. An einer anderen Station testeten sie die Wärmeleitfähigkeit sowie mit Spülschwamm, Bürste und Schleifpapier die Kratzfestigkeit von Messing und Kupfer.

Die Teilnehmer des Zertifikatskurses sind Lehrer anderer Fächer, möchten aber an ihren Schulen auch Chemie unterrichten. Das Rüstzeug dazu erlangen sie in dem Kurs, der ein Jahr dauert und wöchentlich mittwochs stattfindet.

Bildinformation: Konstantinos Pulios (1. v. re.) von der Firma Metoba mit Lehrern des Zertifikatskurses Chemie im Lüdenscheider Technikzentrum.

Stets auf der Höhe der Zeit, dabei bewährte Traditionen nicht vernachlässigend − nach diesem Grundsatz hat sich das Unternehmen METOBA in über 60 Jahren aus handwerklichen Anfängen zum hochmodernen Industriebetrieb entwickelt, der als Partner von Weltfirmen auch hohen, exklusiven Anforderungen der galvanischen Veredelung und Oberflächenbearbeitung gerecht wird. Das Familienunternehmen wurde von dem Galvaniseur- und Metallschleifermeister Heinrich Hering im Jahre 1955 in Lüdenscheid gegründet. Später übernahm sein Sohn Klaus Hering zusammen mit Ehefrau Eveline Hering den Betrieb und baute ihn in über drei Jahrzehnten zur heutigen Größe und Bedeutung aus.



Mit einem unschlagbar vielfältigen Veredelungsprogramm und der entsprechenden Kompetenz in Beratung und Durchführung stellt sich heute die dritte Generation mit einer fast 100-köpfigen Belegschaft allen Aufgaben der Kunden mit Teamgeist und bester Motivation.



