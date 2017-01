Die unsichtbare DVB-T2-HD-Antenne: XXL Razor Flat von Oehlbach jetzt verfügbar

(fair-NEWS)

Überragender Empfang bis Full HD 1080p per Zimmerantenne: Das gibt es ab sofort mit der XXL Razor Flat von Oehlbach. Die High-End-DVB-T2-HD-Antenne versorgt dank integriertem Signalverstärker jeden DVB-T2-HD-Receiver mit dem perfekten Signal - auch in schwierigen Empfangslagen. Ihre Arbeit verrichtet die XXL Razor Flat dabei nahezu unsichtbar: Die Antenne ist nur wenige Millimeter stark und kann dank langem Kabel flexibel im Raum platziert werden - zum Beispiel direkt hinter dem Fernseher von dem sie per USB auch gleich den Strom bekommt. Neben dem neuen hochauflösenden terrestrischen Fernsehen empfängt die Antenne auch ganz normale DVB-T-Signale in herausragender Qualität.Pulheim, 26. Januar 2017 - Seit Mai diesen Jahres ist es so weit: Der neue terrestrische TV-Standard DVB-T2 HD macht den Full-HD-Empfang jetzt auch per Zimmerantenne möglich. Das gilt zwar zunächst nur für die Ballungsgebiete, wird aber in Zukunft fast im gesamten Bundesgebiet möglich sein. Mit einer maximalen Auflösung von 1080p übertrifft DVB-T2 HD dabei sogar die Qualität von Kabel- und Satellitenfernsehen - solange die Empfangsqualität stimmt. Damit das der Fall ist, hat Oehlbach die XXL Razor Flat DVB-T2-HD-Antenne entwickelt. Der Clou dabei: Die High-End-Zimmerantenne ist so flach, dass sie im Wohnraum beinahe unsichtbar bleibt.Patentierte Empfangstechnologie für beste Bild- und TonqualitätDie XXL Razor Flat verwendet ein einzigartiges Empfangsteil, das von Oehlbach entwickelt und patentiert wurde. So ist ein optimaler Signalempfang per Zimmerantenne garantiert und Kunden kommen in den Genuss von brillanter Bild- und Tonwiedergabe. Dank eines hochwertigen integrierten Signalverstärkers funktioniert das auch in schwierigen Empfangssituationen. Als Kabel- und Elektronikexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung weiß Oehlbach, wie wichtig der Übergabepunkt zwischen Antenne und Receiver ist. Deshalb setzt die XXL Razor Flat zusätzlich auf 24-Karat-vergoldete Kontakte.Ultraflaches Design für flexible AnbringungAll diese technische Finesse haben die Ingenieure im Pulheimer Firmensitz meisterhaft in einer einzigartigen, ultrakompakten Hülle vereint: Die eigentliche Antenne ist nur wenige Millimeter stark und lässt sich so bereits mit einem Paar Nägel oder geeignetem Doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigen. Die High-End-Antenne bleibt so im Wohnraum völlig unauffällig und liefert gleichzeitig herausragende Leistung. Das 3,6 Meter lange Kabel gewährt dem Nutzer zusätzliche Flexibilität bei der Anbringung, ebenso wie die optionale Stromversorgung per USB: Falls gewünscht kann die Antenne direkt vom USB-Port der Fernsehers aus versorgt werden.DVB-T2 HD in Perfektion mit XXL Razor FlatDie XXL Razor Flat von Oehlbach gehört zu den besten DVB-T2-HD-Antennen der Welt und liefert im dezenten Design absolute Bestleistungen beim Full-HD-Empfang. Die High-End-Antenne ist für den Empfang sowohl privater als auch öffentlich-rechtlicher Programme ausgelegt und gibt auch die (noch) verbreitete DVB-T-Standard-Ausstrahlung wieder.Die XXL Razor Flat ist ab sofort im Handel erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,00 Euro angeboten.



Bildinformation: Die XXL Razor Flat von Oehlbach sorgt für ein gutes Signal.