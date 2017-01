Buchvorstellung: Kummers Schlemmerkochbuch

(fair-NEWS)

Das etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Taschenbuch: 116 Seitenerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Trailer:Format: Kindle EditionDateigröße: 2389 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (27. Januar 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00CJKZL9YX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertRezeptliste:Vegetarische Rezepte: Pikanter Grünkernsalat, Fruchtiger Eisberg, Nektarinensalat, Linsensuppe mit Pfiff , Gelbe Linsensuppe, Erbseneintopf, Polentaschnitten, Käse-Soufflé, Süßkartoffelkugeln, Herzhafte Terrine, Kräuterbohnen, Bunte Gemüsepfanne, Lauch-Auflauf, Rote-Bete-Auflauf, Blätterteig-Nuss-Tasche, Chili, Gemüse in Kokos-Curry, Schnittlauchrisotto, KürbisrisottoKohlenhydratarme Rezepte; Lauwarmer Steckrübensalat, Camembert-Champignon-Rührei, Rinderfilet an Gemüsepfanne, Blumenkohl-Tofu-Auflauf, Hähnchengemüse mit Kruste, Sauerkraut-Tofu-Bratlinge, Putengeschnetzeltes, Brokkoli-Kohlrabi-Auflauf, Schweinefilet in Mangosoße, Gemüseauflauf, Hähnchen-Gemüse-Curry, Spargel-Ragout, Zucchini-Lasagne, Überbackene Auberginen, KäsefrikadellenGutes aus dem Meer: Krabben-Blätterteig-Tasche, Seelachsfilet mit Petersilienhaube, Forelleneintopf, Garnelen in Kokosmilch, Makrele trifft Stachelbeere, Überbackene Krabben, Lachs-Auflauf , Fischgulasch, Zanderfilet an Gemüse, Seelachsfilet auf Sauerkraut, Lachs im Gemüsebett, Rotbarsch mit Haube, Kabeljau-Fenchel-Auflauf, Schollenfilet,Süße Verführung: Orangen-Kiwi-Dessert, Hirsedessert, Ananastraum, Schokoverführung, Göttliche Mandarinen, Pfirsich-Creme, Kirsch-Pfannkuchenröllchen, Trauben-Mandarinen-Creme, Erdbeer-Vanille-Mousse, Himbeer-Baiser, Johannisbeerverführung, Mascarpone-Creme, Quark-Kirschen, Heidelbeer-Vanille-PuddingWeitere Bücher der Autorin:Willkommen zu Hause, Amy (Paperback), ISBN: 978-3-99049-854-5Willkommen zu Hause, Amy (Hardcover), ISBN: 978-3-99049-855-2Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8Geschichten für Groß und Klein, ISBN: 978-3-7347-4942-1Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien [Kindle Edition]Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt [Kindle Edition]



Bildinformation: Britta Kummer