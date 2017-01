Deutschland und China rücken zusammen - Unternehmerverband Jieyang wählt Deutschen in den Vorstand

(fair-NEWS)

Stuttgart, 26. Januar 2017 - Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China wird enger: Mit Mike de Vries, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zhongde Metal Group GmbH, wurde erstmals ein Deutscher in den Vorstand eines chinesischen Unternehmerverbandes gewählt. Der Verband der Metallunternehmer Jieyang hat de Vries für die Amtszeit von vier Jahren zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. "Für mich ist es als Deutscher eine große Ehre in einen chinesischen Unternehmerverband gewählt worden zu sein. Ich sehe das als Bestätigung unserer Arbeit. Das Verhältnis zwischen Deutschland und China verbessert sich aktuell spürbar und wird zunehmend vertrauensvoller", freut sich de Vries. "Die Zhongde Metal Group bringt Unternehmer beider Länder zusammen, so dass die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen im beiderseitigen Interesse ausgebaut werden können."Der Unternehmer Wu Kedong wurde bei der Mitgliederversammlung in Jieyang für weitere vier Jahre als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Hinter dem Unternehmerverband stehen sechs große Arbeitgeberverbände mit insgesamt 730 Mitgliedsunternehmen. Gegründet wurde der Verband im Jahr 2012 - dies mit dem Ziel, die Industrie in Jieyang ressourcenschonend, mit hohem Umweltbewusstsein und qualitativ hochwertiger Produktion in die Zukunft zu führen.Im Mittelpunkt des Modernisierungsprozesses steht die Metal Eco City (MEC) - die Stadt des Mittelstands - die von chinesischen und deutschen Unternehmern gemeinsam entwickelt wird. Sie entsteht auf einer Fläche von rund 23 Quadratkilometern und hat ein Investitionsvolumen von 20 Milliarden Euro. Betreiber, Entwickler und Investor ist die Zhongde Metal Group Co., Ltd. 2015 wurde die MEC vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) als "Standort für die Deutsch-Chinesische Mittelstandszusammenarbeit" ausgezeichnet."Die MEC ist der einzige Industriepark in China, der von Unternehmern initiiert, betrieben und entwickelt wird", hob Vorstandschef Wu Kedong in seiner Ansprache hervor. "Mit der starken Unterstützung des Verbands der Metallunternehmen haben wir in den vergangenen vier Jahren erfolgreich eine solide Brücke zwischen China und Deutschland aufgebaut. Wir werden auch in den kommenden Jahren unsere Ziele verfolgen und Schritt für Schritt sowohl den Verband als auch die Metal Eco City weiterentwickeln."



Bildinformation: Mike de Vries wurde in den Vorstand der Unternehmensverbandes Jieyang gewählt. (Bildquelle: Zhongde Metal Group GmbH)