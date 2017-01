Wüstenrot & Württembergische AG baut Digitalangebot kräftig aus: Übernahme von 75 Prozent der Anteile an treefin AG TEASER

(fair-NEWS)

Nach der Übernahme von 75 Prozent der Anteile der treefin AG durch die Wüstenrot & Württembergische AG werden Kunden schon bald den „digitalen Finanzassistenten“ für ihre persönliche Finanzplanung nutzen können. Die bereits bestehenden Online-Dienste und Apps der W&W erfreuen sich kundenseitig über positive Bewertungen.Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat 75 Prozent der Anteile an dem FinTech-Unternehmen treefin AG übernommen. Ziel der Transaktion ist es, den von treefin entwickelten „digitalen Finanzassistenten“ bereits in wenigen Monaten allen Kunden der W&W zugänglich zu machen. Diese sollen damit mehr Übersicht und Komfort bei der Nutzung ihrer Bank- und Versicherungsprodukte erhalten. Mit dem App-basierten Angebot können die Kunden der Wüstenrot Bausparkasse oder von Wüstenrot direct zukünftig zudem von jedem Ort ihre Konten, Versicherungen und Bausparverträge einsehen, ihre Überweisungen tätigen und Beratungsangebote anfordern – gleich von welcher Bank, Versicherung oder Bausparkasse. Für die W&W-Gruppe mit ihren sechs Millionen Kunden ist dies ein wichtiger Schritt im Zuge ihrer Digital-Strategie hin zu dem Ziel, ihren Kunden beste digitale Leistungen zur Verfügung zu stellen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die treefin AG wurde 2014 in München gegründet und hat ihren selbstentwickelten Finanzassistenten 2015 mit großem Erfolg in den Markt eingeführt. Dieser steht dem Nutzer als ständiger Begleiter für Finanz-Services zur Seite. Darüber hinaus erkennt die App, wenn Möglichkeiten zur Optimierung der genutzten Finanzdienstleistungen sowie der Reduzierung von Kosten entstehen und weist den Nutzer darauf hin. treefin sieht sich als intelligente Kontaktstelle zwischen Bank- und Versicherungskunden sowie Beratern. Es bietet Nutzern mit seiner App eine Plattform, in der sie alle Versicherungen, Konten und Kapitalanlagen verwalten können. Brauchen sie Unterstützung, vermittelt treefin auf Wunsch der Kunden einen Berater und erhält dafür eine Vergütung, einen sogenannten Lead. Der digitale Finanzassistent verfolgt eine Mobile-First-Strategie, ist aber auch klassisch über den Internet-Browser am PC nutzbar. Der digitale Finanzassistent wird maßgeschneidert für die W&W-Kunden im Laufe des Jahres 2017 zur Verfügung gestellt.Rüdiger Maroldt, Digital Customer Officer der Wüstenrot & Württembergische AG: „Mit der mehrheitlichen Übernahme von treefin machen wir einen bedeutenden Schritt hin zu unserem Ziel, unsere Kunden und unsere Berater mit dem Finanzassistenten an hochinteressanten digitalen Lösungen teilhaben zu lassen und zugleich die Digitalisierung der W&W-Gruppe voranzutreiben. W&W versteht sich immer mehr als einer der innovativsten und kundenorientiertesten Finanzdienstleister im Bereich Risikoschutz und Zuhause. Mit den neuen Möglichkeiten für unsere Kunden unterstreichen wir diesen Anspruch.“Reinhard Tahedl, CEO der treefin AG, ergänzt: „Zusammen mit meinem Co-Founder Andreas Gensch und einem erstklassigen Team sind wir mit der Gründung vor zwei Jahren daran gegangen, Finanzen endlich ganzheitlich darzustellen und mit Hilfe von Smart Data die finanzielle Situation zu verbessern. Wir freuen uns, mit der W&W einen neuen Eigentümer an Board zu haben, der uns mit einem weiteren signifikanten Investment den Ausbau unseres Leistungsspektrums ermöglicht.“Zahlreiche neue digitale Produkte und ServicesDie Wüstenrot & Württembergische AG folgt weiterhin konsequent dem verstärkten Trend zu elektronischen Kontakt- und Abschlussmöglichkeiten und hat daher im vergangenen Jahr zahlreiche neue Online-Angebote und -Services eingeführt. So konnten W&W-Kernprodukte wie das Wüstenrot-Wohnsparen oder die Risikolebensversicherung der Württembergischen ihre Online-Premiere feiern. Die Wüstenrot Bank widmet sich außerdem als einer der Branchen-Pioniere mit dem „Wüstenrot ETF Managed Depot" den sogenannten „Robo-Advisors". Hier wird das Know-how erfahrener Portfolio-Manager mit der einfachen Bedienung einer Online-Anwendung verbunden. In nur wenigen Minuten – je nach Erfahrung des Anlegers – lässt sich so eine breit gestreute Vermögensanlage auf Basis von Exchange Traded Funds anlegen. Das ETF-Portfolio wird täglich von erfahrenen Vermögensverwaltern überwacht und bei Bedarf optimiert.Mit inzwischen rund zehn Kunden-Apps bietet die W&W außerdem eine breite Palette für mobile Endgeräte an. So können mit der Rechnungs-App der Württembergischen Krankenversicherung beispielsweise Rechnungen und Rezepte komfortabel digital eingereicht werden. Die überdurchschnittlich positiven Bewertungen im Apple App Store und Google Play Store unterstreichen den Mehrwert für die Kunden.Wie bewerten Kunden die Produkte und Leistungen von Wüstenrot? Informationen dazu gibt es auf den Blogs: www.wuestenrotdirectbewertung.de und www.wuestenrotkundenerfahrung.de



Bildinformation: Wüstenrot Logo