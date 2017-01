Kanton Zug - ein attraktiver Standort

(fair-NEWS) De Soet Consulting ist mit seinem Hauptsitz im Herzen der Schweiz, im Kanton Zug, ansässig. Eine Stadt die aufgrund ihrer Größe zunächst etwas unscheinbar erscheint. Doch Zug ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in der Schweiz. Trotz seiner überschaubaren Größe, die eine ruhige Atmosphäre ausstrahlt, ist Zug ein attraktiver Standort für Handel, Dienstleistung und High Tech Unternehmen.



In der Wirtschaftsmetropole befinden sich fast 27.000 nationale und internationale Unternehmen, so Rieta de Soet von De Soet Consulting. Dies ermöglicht es Unternehmen schnell und unkompliziert Geschäftskontakte zu knüpfen.



In dem Team des De Soet Consulting Business Centers finden Sie Betriebswirte, Unternehmens- und Steuerberater. Dies sind nur einige der zusätzlichen Angebote des erfolgreichen Business Centers. Durch die rund 20-jährige Erfahrung, weiß Rieta de Soet genau was die Kunden wünschen und wie Sie ihre Kunden rundum unterstützen kann.