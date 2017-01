Stellenangebot: Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin (m/w) ZMF / ZMP / DH in Bornheim-Merten

(fair-NEWS)

Zur gezielten Verstärkung unseres Praxisteams suchen wir für unsere moderne Zahnarztpraxisganztags oder in Teilzeit und in dauerhafter Festanstellung eine ZahnmedizinischeProphylaxeassistentin (m/w).EIN TOLLES TEAM FREUT SICH AUF SIEAlle Informationen auf unserer Webseite <a href="http://zahnstrategen.de/praxis/jobangebote-zahnarztpraxis-bornheim-merten.html">Jobangebote - Zahnarztpraxis Zahnstrategen</a>Zusammenarbeit und Teamwork ist bei uns ganz eng mit rheinischem Frohsinn und einemvertrauensvollen inspirierenden Arbeitsklima verbunden. Wir haben daher immer ein offenesOhr für die Fragen, Wünsche und Anregungen unserer Mitarbeiter und bitten sie uns diesemitzuteilen.Uns macht die Arbeit im Team Spaß und das zeigen wir gerne. Wir freuen uns auf IhreBewerbung. Werden Sie ein Teil von uns.IHRE AUFGABENZu Ihren Aufgaben gehören die Kinder- und Erwachsenenprophylaxe sowie das Bleaching.Gemäß Ihrer Qualifikation gehört auch die Verhütung und Behandlung vonZahnbetterkrankungen zu Ihrem Aufgabenbereich.HIERFÜR SOLLTEN SIE FOLGENDE STÄRKEN BESITZEN- ein sympathisches und gewinnendes Auftreten,- gewissenhaftes und zuverlässiges Arbeiten,- eine fortschrittliche und fürsorgliche Patientenbehandlung,- Teamfähigkeit sowie Spaß an der Arbeit und im Umgang mit Menschen.Sie erhalten bei uns eine langfristige Arbeitsperspektive in der Sie viel selbst mitgestaltenkönnen. Freuen Sie sich auf ein angenehmes Arbeiten in einem hoch motivierten Team!Wir freuen uns auf Sie und Ihre schriftliche Bewerbung!Postalisch:ZahnstrategenKirchstraße 1753332 Bornheim-Mertenper E-Mail:info@zahnstrategen.de(Nachrichtgröße max. 15 MB)Informationen vorab unter:Telefon: 02227 7575Unsere Praxis befindet sich in Bornheim-Merten und ist leicht zu erreichen von Köln, Bonn, Brühl, Erftstadt, hürth, Brühl, Leverkusen und Umgebung.



Bildinformation: Jobangebot: Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin (m/w) in Bornheim-Merten