Keltenfreunde gesucht

(fair-NEWS) Nach dem Erfolg des Keltenfestes im letzten Jahr, steht nun auch der Termin für das nächste Keltenfest. Am 09. Und 10. September 2017 präsentieren der Landkreis Kassel mit Unterstützung der Firma kreatyv GmbH das 2. Keltenfest der Region am Hohen Dörnberg.



Zu diesem Zweck werden Künstler, Händler, Gruppen, Tänzer und Musiker gesucht, die dazu beitragen ein möglichst authentisches Bild der Kelten-Zeit zu vermitteln.

Mit 8000 Besuchern im letzten Jahr soll das Keltenfest 2017 noch größer, noch spektakulärer, noch authentischer werden.



Wenn Sie sich in der Keltenzeit wiederfinden und Teil des Keltenteams 2017 werden möchte, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an: info@kreatyv.de