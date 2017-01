Sonneninsel Rügen GmbH gehört zu den besten Maklerunternehmen Auszeichnung als Bellevue Best Property Agent 2017 Herzlichen Glückwunsch

(fair-NEWS)

Das Qualitätssiegel in der Immobilienbranche: Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist aus Glowe als BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 2017 ausgezeichnetGroße Freude auf Insel Rügen für 22 Jahre erfolgreiches Arbeiten als familiengeführtes ImmobilienunternehmenHamburg, Januar 2017Diese Auszeichnung gilt als Ritterschlag: Seit 2006 zeichnet BELLEVUE - Europas größtes Immobilienmagazin - jedes Jahr empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus Deutschland und aller Welt als BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS aus. Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte Siegel in diesem Jahr, dem bereits zwölften seit Bestehen der Auszeichnung, erhalten haben, gehört die Firma Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist aus Glowe.Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS ein beachtliches Renommee - national und international. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden. Zu den wichtigsten Kriterien gehören dabei Seriosität und Erfahrung, Marktkenntnis, objektive Beratung, Angebotsvielfalt und -qualität sowie After-Sales-Services.Horst Stricker, Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist: Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind sehr stolz darauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise so prominent gewürdigt wird. Es ist eine ehrenvolle Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere breite Kompetenz und unseren besonderen Kundenservice.Gerne verkaufen wir auch Ihre Immobilie auf der Insel Rügen. Wenn Sie eine besondere Immobilie auf der Insel Rügen suchen sind wir Ihr Ansprechpartner.Wir verkaufen nicht nur sondern vermieten auch mit eigenem Reinigungsservice und Hausmeisterservice.Kontakt: Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist Hauptstraße 24, 18551 Glowe, Deutschland Tel.: 0171-5662049, E-Mail: info@ruegenspezialist.de, www.ostseeparadies.de



