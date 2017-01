Doxter wird Doctena

(fair-NEWS)

Doxter, die auf dem deutschen Markt führende Plattform für Onlineterminplaner, fusioniert mit Doctena aus Benelux und der Schweiz, und heißt nun Doctena.de.Die beiden Unternehmen haben schon immer das gleiche Ziel gehabt, nämlich Menschen Zugang zum Gesundheitssystem zu geben, indem sie den Terminbuchungsprozess vereinfachen und vorhandene Terminressourcen sichtbar machen. Diese Mission verfolgen sie nun gemeinsam und werden mit über 4,000 Ärzten und Zahnärzten zur größten Plattform für Onlinetermine in Europa.Doctena ist die Lösung um sicher, 24/7, schnell und einfach einen Arzttermin zu reservieren. Es dauert nur ein paar Klicks und der Patient hat einen Mediziner, basierend auf einer Suche nach Ort, Spezialisierung und Sprache, gefunden und einen Termin bei diesem gebucht.Neben der Flexibilität, die das Online-Buchen mit sich bringt, bietet das Konzept von Doctena Patienten noch weitere Vorteile: So erhalten diese Terminerinnerungen per SMS und E-Mail; sie können Last-Minute-Verfügbarkeiten buchen und müssen nicht mehr endlose Telefonwarteschleifen aushalten. Laut unserer letzten Patientenumfrage sind 97% der Nutzer mit dem Service, den Doctena bietet zufrieden und würden ihn an Freunde und Familie weiterempfehlen. Diese Zufriedenheit führt dazu, dass alle 30 Sekunden ein Termin vereinbart wird.Aus der Sicht der Mediziner ist Doctena mehr als nur ein Mittel ihre Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen und dort neue Patienten zu finden. Indem sie es Ihren Patienten möglich machen einen Termin bei ihnen online auszumachen, werden sie weniger angerufen und senken damit den Verwaltungsaufwand. Auch optimiert das Tool, das für die Verwendung von Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Kliniken gemacht ist, die interne Verwaltung der Terminplanung und erhöht mittels SMS-Erinnerung die Termintreue der Patienten. Dank dieser Funktionen haben die Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten. Laut einer Befragung unter 600 Medizinern im Rahmen einer Förderstudie würden 80 Prozent der Ärzte die Online-Terminbuchung ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen.Doctena begann seine Arbeit vor drei Jahren in Luxemburg. Heute ist das Unternehmen in vier weiteren Ländern, darunter auch in Deutschland, tätig und kann auch bequem per Smartphone genutzt werden. Dank lokalen Teams in all seinen Ländern, geht Doctena auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Märkte ein und passt seine Tools entsprechend an.Patienten können jetzt ihre Arzttermine mit Doctena in fünf europäischen Ländern buchen und damit ist Doctena Marktführer.



Bildinformation: Doxter wird Doctena