California.pro V8 auf der BAU 2017 erfolgreich GAEB zertifiziert

Der GAEB-Datenaustausch stellt die derzeit wichtigste Kommunikation zwischen allen Baubeteiligten dar. Die Einhaltung von Standards ist dafür eine Grundvoraussetzung. André Steffin, Vorstand der München G&W Software AG, erläutert: „Für G&W ist es selbstverständlich, die Einhaltung dieser Standards auch in unserer neuesten Version von California.pro, der Version 8, durch die BVBS-Zertifizierung nach GAEB DA XML 3.2 nachzuweisen. Denn zertifizierte Software sichert sowohl für die Ausschreiber als auch Anbieter von Bauleistungen einen reibungslosen Datenaustausch.“Auf der BAU 2017 überreichte Michael Fritz, Geschäftsführer des BVBS, André Steffin die Urkunde über die erfolgreiche Zertifizierung. Inhalt der Prüfung war der Im- und Export von GAEB Musterdateien sowie der Abgleich der Dateien mit dem GAEB Muster-Leistungsverzeichnis. Im Prüfungsprozess muss die zu zertifizierende Software anhand von Musterdateien den korrekten Import und Export von Leistungsverzeichnissen und Angebotsdaten bis hin zum Auftrags-LV, also von der Datenart 81 bis zur Datenart 86, am praktischen Beispiel nachweisen. Außerdem existieren eine Vielfalt einzelner Prüfungskriterien, anhand derer die korrekte Verarbeitung der Daten geprüft wird. Für Import und Export existieren einheitliche GAEB-Musterdateien, für den Abgleich der Daten ein GAEB-Muster-Leistungsverzeichnis.California.pro hat die Kriterien für die Ausschreiber, also AVA, erfolgreich bestanden. Die Zertifizierung, die bis Januar 2022 gültig ist, nahm der BVBS, der Bundesverband Bausoftware e. V, als offizielle Zertifizierungsinstitution des GAEB, Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen, vor. Da sich die Softwareanwendungen stetig neuen und veränderten Anforderungen anpassen, bezieht sich die Zertifizierung auf eine bestimmte Softwareversion, die auch in der Zertifizierungsurkunde angegeben wird. Diese hat eine auf fünf Jahre begrenzte Gültigkeitsdauer ab Ausstellungsdatum. Nach Ablauf dieser Frist muss entweder eine neue Erstzertifizierung beantragt werden oder die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit. Während der Laufzeit des Zertifikates kann der Softwareanbieter bei einer Versionsänderung oder einem Update eine Re-Zertifizierung beantragen. Auch die Vorgängerversionen von California.pro V8 waren erfolgreich zertifiziert.Siehe www.gw-software.de www.bvbs.de und www.gaeb.de