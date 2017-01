Die Lieb Ju Angels in stylischen Frühlingsfarben – Glücksmomente für unterwegs!

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Der Frühling kommt! Und mit den vielen Lieb Ju Angels hat der Frühling jeden Tag eine andere Farbe. Die Lieb Ju Angels, stylische Anhänger für die Tasche, gibt es in allen Frühlingsfarben, von kräftigem Hellgrün über strahlendes Gelb bis hin zu bezauberndem Türkis oder zartem Rosa ist der Frühling bei Lieb Ju bestens vertreten.Das geniale Konzept der Lieb Ju Angels basiert auf dem Wunsch stilbewusster Fashion-Liebhaber, passend zur Stimmung und dem Outfit des jeweiligen Tages eine andere Handtasche zu tragen. Lieb Ju CEO und Designerin Kiera Nagy erfüllt diese Sehnsucht, indem sie in alle Lieb Ju Taschen ein einfaches Klick-System integriert. Mit wenigen Handgriffen kann man einen der vielen Lieb Ju Angels anbringen kann – und hat somit unzählige Möglichkeiten, seine Lieb Ju zu individualisieren. Eine Tasche so vielseitig, flexibel und aufregend wie die Trägerin selbst!Schlichte Outfits lassen sich mit Lieb Ju Angels in knalligen Farben aufpeppen, auffällige Outfits können toll mit einem Lieb Ju Angel in einem dezenten Pastellton kombiniert werden. So ist die Lieb Ju Handtasche immer die richtige Wahl und wahrhaftig ein echter Hingucker! Aber die Lieb Ju Angels können auch anders in trendy Outfits integriert werden – als austauschbare Anhänger der Lieb Ju Halsketten.Lieb Ju steht für Vielseitigkeit, Individualität und Qualität und bietet die Möglichkeit, seine Stimmung zum Ausdruck zu bringen. Darum heißt es auch im Frühling bei Lieb Ju: Express yourself! Alle Lieb Ju Produkte sind im Online Shop unter www.liebju.com erhältlich.