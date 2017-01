Auszeichnungen für hohe Qualität

(fair-NEWS)

Die Vereinigung "Cámpings de Girona", zu der 72 Plätze zwischen Mittelmeer und Pyrenäen mit einer Kapazität von 119.000 Übernachtungsmöglichkeiten gehören, ist erneut mit einem "Preisregen" überschüttet worden: Bei der ADAC-Camping-Gala im Rahmen der CMT Stuttgart wurden folgende Einrichtungen als "Superplatz 2017" ausgezeichnet: Les Medes in Estartit, Amfora, Aquarius, La Ballena Alegre und Las Dunas in Sant Pere Pescador sowie El Delfin Verde in Torroella de Montgrí. Bereits eine Woche zuvor waren bei der "Vakantiebeurs" im holländischen Utrecht neben den sechs genannten auch noch die beiden Plätze Laguna in Castello d"Empuries und Mas Sant Josep in Santa Cristina d" Aro mit dem Titel "Top Camping" dekoriert worden. Vom 15. - 19. Februar präsentiert sich "Cámpings de Girona" zudem als Partnerregion 2017 der Messe Reise + Camping in Essen.Dass die Gästezahlen auch aus Deutschland konstant gestiegen sind in den vergangenen Jahren, führt Miquel Gotanegra, Präsident von "Cámpings de Girona" zurück auf die "großen Anstrengungen, die unsere Mitglieder zur Attraktivitätssteigerung ihrer Plätze und Anlagen unternommen haben". Rund 45,5 Millionen Euro wurden allein in den letzten drei Jahren an der Costa Brava und in ihrem reizvollen Hinterland investiert. Mit einem komplett neuen Web-Auftritt, der Direktbuchungsmöglichkeiten bei den einzelnen Mitgliedsbetrieben mit breiter Information über die Region kombiniert, einem eigenen, nach Angebotsschwerpunkten der jeweiligen Campings aufgefächerten Führer und Messeteilnahmen in den wichtigsten Herkunftsländern der Gäste wollen die Katalanen 2017 noch mehr Touristen aus dem Norden an die sonnigen Gefilde der Costa Brava locken.Weitere Informationen: <a href="www.campingsingirona.com"> www.campingsingirona.com</a>



Bildinformation: La Ballena Alegre