Anfang 2017 erscheint mit „KALION. Die lautlose Woge“ von Aleš Pickar der Auftakt einer ungewöhnlichen High-Fantasy-Romanreihe, für die der Autor eine neue Welt mit eigener Sprache, Historie und sozialen Strukturen erschaffen hat. Die Gesellschaft Kalions mutet dabei sowohl mittelalterlich als auch apokalyptisch an und trotz des bewussten Verzichts auf Fantasy-typische Elemente wird bereits in diesem ersten Band klar, dass diese raue Welt ein mystisches Geheimnis hat.Aleš Pickar, der schon zahlreiche Romane veröffentlicht hat, legt in seiner neuen Buchreihe den Fokus u.a. auf starke Frauenfiguren und ambivalente Protagonisten. Mit einer klaren Sprache entwirft er schonungslose Szenarien und zeichnet mit Hintersinn und Feingefühl den Weg einer Gesellschaft in eine noch nicht greifbare Katastrophe nach. Die Folgebände werden jeweils halbjährlich zu den Sonnwenden veröffentlicht („KALION. Die dunkle Wunde“: Juni 2017; „KALION. Die zwölf Kronen“: Dezember 2017).„KALION. Die lautlose Woge“ erscheint als hochwertige, 264-seitige Klappenbroschur zusammen mit einem Einleger der farbigen Landkarte von Neroê. Des Weiteren ist das Werk als eBook erhältlich.Klappentext:Die Neun Götter haben Kalion längst verlassen – nur der Stille Mahner am Firmament zeugt noch davon, dass die Welt einmal eine glücklichere war, bevor der Hochmut der Menschen sie zerstörte.Seit Generationen sind die Völker des rauen Kontinents Neroê zerstritten. Im Norden wütet eine rätselhafte Krankheit. Die verwöhnte Prinzessin Linederion aus dem Ostreich soll an einen fremden Hof verheiratet werden, der gefallene Feldherr Gellen ist auf der Flucht, weil er sein Geheimnis nicht preisgeben kann, die ehemalige Sklavin Nelei will Rache nehmen und die Schwägerin des Königs von Kendaré spinnt Intrigen, um ihren unbeliebten Sohn auf den Thron zu setzen.Doch sie alle ahnen nichts von der dunklen Gefahr, die sich im Westen zusammenbraut …Aleš Pickar erschafft mit KALION ein facettenreiches, geheimnisvolles und vor allem düsteres Epos. Die lautlose Woge ist der Beginn einer Reise in eine rätselhafte und raue Welt und ein spannender Roman, der mit den Normen des High-Fantasy-Genres bricht.Autor:Aleš Pickar (*1971) wurde im tschechoslowakischen Dečín geboren, wuchs in Prag auf und kam 1989 nach München. Er lebte ohne jeglichen Schulabschluss im Untergrund, las Bücher und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. In den 90ern war er der Mitbegründer des Underground-Labels Ant-Zen und machte Musik mit seiner Band “Concrescence”.Er hasst es zu reisen, und bereiste doch Indien, Indonesien und den Balkan. Er war viele Jahre Mitarbeiter und Unterstützer von Frauenrechtsgruppen und engagierte sich gegen Menschenhandel. Mit dreißig Jahren entdeckte er seine Fähigkeit, lange Geschichten zu verfassen, welche er selbst als „Maultier-Mentalität“ bezeichnet. Der Sammelband seiner ersten drei „In den Spiegeln“-Romane genießt Kultstatus und wurde für den Deutschen Phantastik Preis 2011 nominiert. Er lebt gegenwärtig in Mittelfranken.Werk:ALEš PICKAR: „KALION. Die lautlose Woge“Jan 2017, Periplaneta Berlin, Edition DrachenfliegeGenre: Fantasy / Phantastik / High-Fantasy / Sword-Fantasy1. Print: Buch & CD, Klappenbroschur 146 S./66 min., 20,6 x 13,5 cmISBN: 978-3-95996-032-8, GLP: 14,50 € (D)2. Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-033-5, GLP: 7,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei AmazonTags: High Fantasy / Phantastik / Fantastische Literatur / Mythen / Epos / Dystopie



