Buchveröffentlichung: Lies mich!

Selbstverlage, digitale Vernetzung und E-Books – kaum eine Branche hat sich so stark in den letzten Jahren verändert, wie die der Schreiberei. Literatur, Sachtexte und Co sind ein hart umkämpfter Markt. Wer sich hier behaupten will, muss geschickt mit den Worten umgehen können.Ein Wegweiser durch den Dschungel der Wörter ist nun bei Michael Meckelein E-Commerce erschienen. „Lies mich! Über die Macht der Wörter“ verrät, welche Wörter warum und wie wirken – basierend auf wissenschaftlichen Forschungen. Ein Muss für jeden, der erfolgreich Schreiben will.„Buchstabenjongleure wissen manchmal gar nicht, warum ihre Kreationen so erfolgreich sind. So ging es mir auch, bis ich mich in die Forschung gestürzt habe“, sagt die Autorin Claudia Koppe.Dieser Ratgeber enthüllt die Geheimnisse und gibt jedem Texter, Schriftsteller und Co das notwendige Werkzeug für erfolgreiche Bücher, Artikel und Manuskripte.In dem Buch erfährt der Leser, welche wahre Macht Wörter besitzen, wie Texte dadurch optimiert werden können und welche Erkenntnisse der Neurowissenschaft jede Schreibe verbessert.Wollen Sie noch mehr dazulernen, um der beste Schreiber zu sein, der Sie sein können? Lautet Ihre Antwort „Ja“? Dann lies mich!Titel: Lies mich! Über die Macht der Wörter und wie die Forschung Sie zum Neurotexter macht!Autorin: Claudia KoppeHerausgeber: Michael Meckelein E-CommerceDruckausgabe: ISBN 978-3-946712-02-2Amazon Kindle: B01N9B3QWHInhalt & Details unterÜber die Autorin:Claudia Koppe, geboren 1979 in thüringischen Jena hat schon im Alter von 12 Jahren mit dem Schreiben begonnen.Schon während der Schulzeit arbeitete sie für lokale Zeitungen. Neben ihrem Studium der Medienwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität brachte sie eine eigene Jugendzeitschrift im Verlag und in Zusammenarbeit mit ihrer Mutter heraus.Nachdem die Karriere sie nach dem Studium vor allem in den Bereich des Fernsehens gebracht hatte, führte sie die Schreibleidenschaft als Texter im Internet fort. Zahlreiche Aufträge folgten, bevor sie auch Buchprojekte realisierte.Der erste E-Book-Ratgeber „Texte schreiben, Geld verdienen – Seriös und von zu Hause als Texter und Autor im Internet erfolgreich sein“ erschien ebenso wie der erste Roman „Die Prophezeiung der Wächter“ im Jahr 2016. Aktuell arbeitet sie an ihrem zweiten Roman.



Bildinformation: Cover Lies mich! Meckelein E-Commerce