Premiere: tde stellt neue tML-Systemplattform vor

Dortmund, 27. Januar 2017. Mit einem neuen Produkthighlight präsentiert sich die tde - trans data elektronik GmbH auf der diesjährigen Auftaktveranstaltung des LANline Tech Forums in München: Erstmals stellt der Netzwerkexperte seine neue tML-Systemplattform vor. Dabei handelt es sich um einen neuen Modulträger mit innovativen Funktionsmerkmalen. Er ist zu 100% abwärts kompatibel, wodurch sich auch alle bisherigen tML-Module bestücken lassen. Darüber hinaus steht auch das speziell entwickelte tML24-System für die einfache und schnelle Migration auf bis zu 100 G steht im Mittelpunkt des tde-Auftritts. Der Netzwerkexperte zeigt außerdem passende Produkte zum neuen Faserstandard OM5 und referiert zum Thema "Von Gigabit bis Terabit: (R)Evolution der Netze". Das LANline Tech Forum "Verkabelung - Netze - Infrastruktur" findet am 14. und 15. Februar in München statt. Als Premium-Sponsor und Aussteller bietet die tde Interessenten mit dem VIP-Code tde0217MUC eine kostenfreie Teilnahme unter www.lanline.de/events/va/tech-forum-muenchen/ Ihren Anspruch als Innovationsführer untermauert die tde mit der Präsentation ihres neuen Modulträgers. Fachbesucher können sich die Weiterentwicklung der tML-Systemplattform und deren hohe Modularität sowie Packungsdichte anschaulich am neu bestückten tde-Musterrack und einer neuen Messewand mit technischer 3D-Darstellung ansehen.Wie einfach die Migration zu hohen Übertragungsraten ist, zeigt die tde anhand ihres revolutionären tML24-Systems: In ihm hat der Netzwerkexperte Trunkkabel und Module des mehrfach patentierten, modular aufgebauten tML-Verkabelungssystems mit MPO 24 Faser-Steckern kombiniert. Dadurch basiert die gesamte Rückraumverkabelung auf dem 24 Faser-Stecker. Da er im Gegensatz zum baugleichen MPO 12 Faser-Stecker zwei Reihen zu jeweils zwölf Fasern und damit die doppelte Faserzahl bietet, schafft er eine noch kompaktere Performance auf kleinstem Raum.Die Bedeutung der MPO-Technologie im Kontext des neuen Faserstandards OM5 zeigt die tde im Rahmen ihres Vortrags "Von Gigabit zu Terabit: (R)Evolution der Netze" und an ihrem Stand: "Der MPO-Stecker ist nicht obsolet - ganz im Gegenteil", erläutert Andre Engel Geschäftsführer der tde. "Mit OM5 eröffnen sich vielmehr neue Möglichkeiten zu einer Vervielfachung der Übertragungsrate - auch und gerade in der Mehrfasertechnologie."Der Fachvortrag von Rainer Behr am 14. Februar rundet den tde-Auftritt ab. Er findet von 16:45 bis 17:30 Uhr im Ballsaal statt.Tech Forum "Verkabelung - Netze - Infrastruktur"14. und 15. Februar 2017Holiday Inn Munich City CentreHochstraße 381669 MünchenTel: +49 (0) 89 4803-0Fax: +49 (0) 89 448-7170Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://bit.ly/2f3lUxO Der VIP-Code für eine kostenlose Teilnahme lautet: tde0217MUC



Bildinformation: (Bildquelle: ITP VERLAG GmbH)