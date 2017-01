Noch hyggeliger, noch informativer: Hygge-Morning-Talk meets Rockstars

(fair-NEWS)

Der automatisierte Echtzeithandel mit digitalem Werbeinventar hat Hochkonjunktur. Dabei spielt der zielgerichtete Einsatz von Daten eine zunehmend wichtigere Rolle. Für Advertiser und Agenturen geht es längst nicht mehr um die Frage, ob sie auf Programmatic und Data Driven Advertising setzen, sondern mit welchen Strategien sie die Effizienzgewinne und den ROI optimieren können. Dabei ergeben sich zahlreiche neue Herausforderungen:o Was ist die richtige Technologie für meine spezifischen Anforderungen?o Wie setze ich datengetriebene Kampagnen bestmöglich für Programmatic Advertising auf?o Welcher Partner verfügt über das notwendige Know-How?o Wie nutze ich Data wirklich effektiv und effizient?o Wie finde ich die optimale Zielgruppe für meine Kampagnenziele?Wir haben die Hygge-Morning-Talks ins Leben gerufen, um mit Ihnen gemeinsam Ihre Strategien zu hinterfragen und Sie bei der Optimierung Ihres Data Driven & Programmatic Advertising zu unterstützen.Beim Hygge-Morning-Talk treffen in gemütlicher Atmosphäre Programmatic- und Data-Fachleute auf solche, die es werden wollen. Die Teilnehmer erwartet ein praxisnaher, auf Insights und Best Practices basierender Einblick in die datengetriebene Gegenwart und Zukunft des digitalen Marketings.Das Rahmenprogramm bilden vier informative Vorträge führender Experten vom unabhängigen Trading Desk adlicious, Targeting-Technologieanbieter Semasio, Video-Vermarkter Teads sowie Claus Welther - einem Praktiker, der bei DocMorris und einem führenden Möbelhändler erfolgreich datengetriebenes Marketing eingeführt hat.Dabei bleiben keine Fragen offen – und wenn doch: Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich in der Diskussion oder im persönlichen Gespräch vor Ort.o Als Teilnehmer erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen, wie datengetriebene Kampagnen in der Praxis optimal für das Programmatic Advertising aufgesetzt werden sollten – und was es dabei zu vermeiden gilt.o Sie erfahren alles, was in puncto Daten, Datenqualität und Targeting für eine erfolgreiche Zielgruppenansprache essentiell ist.o Sie erhalten einen exklusiven Einblick in eine innovative technische Video-Plattform.o Sie lernen anhand spannender kanalübergreifender Cases datengetriebene Erfolgsstrategien aus Marketer-Sicht kennen.Der Hygge-Morning-Talk am 02. März 2017 in Hamburg findet in hyggeliger Atmosphäre als Warm-up zum Online Marketing Rockstars Festival statt.Los geht es um 9:00 Uhr mit einem leichten Frühstück auf die Hand. Gegen 13:00 Uhr beenden wir nach einem dänisch inspirierten Lunch unsere gemütliche Runde und gehen mit allen interessierten Teilnehmern wenige Meter weiter zu den Rockstars.Jeder Teilnehmer des Hygge-Morning-Talks, der sich bis zum 23. Februar 2017 anmeldet, erhält ein kostenloses Ticket für die Online Marketing Rockstars Expo.Lernen, lunchen, networken – und am Ende rocken! Wir freuen uns auf Sie!Melden Sie sich jetzt hier an: https://www.eventbrite.de/e/hygge-morning-talk-die-gemutliche-data-driven-programmatic-inforunde-tickets-30355366719