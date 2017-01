Tourismus 2017

(fair-NEWS)

Kapitän müsste man sein! Jeder, der dieses Jahr das Ruder selbst in die Hand nehmen und die sieben Weltmeere bereisen möchte, liegt – volle Fahrt voraus – im Trend. Immer mehr Menschen möchten ihren Urlaub auf der Traumzone zwischen Bug und Heck, Backbord und Steuerbord verbringen. Die Branche wächst rasant und Zizoo.com, Europas größte Online-Plattform für Bootsverleih, hat fünf Trends rund um Segelyachten und Urlaub auf dem Boot für 2017 veröffentlicht. Mast- und Schotbruch!Kroatien segelt am schnellstenWenn es 2017 so schnell geht wie im Vorjahr – und danach sieht es aus – dann sollte man sich beeilen. Bereits innerhalb der ersten Monate des Vorjahres war in Kroatien der gesamte Bootsbestand ausgebucht. „Vor allem die Katamarane gingen weg wie warme Semmeln! Urlaubern, die ihren Sommer 2017 auf der Adria verbringen wollen, empfehlen wir deshalb, so früh wie möglich zu buchen“, betont Anna Banicevic, CEO von Zizoo.com und ergänzt: „Außerdem kommen Schnellentschlossene so noch in den Genuss der Frühbucherrabatte“.Die Rückkehr von GriechenlandEntlang der rund 13.000 griechischen Küstenkilometer liegen viele der atemberaubendsten Buchten und Strände der Welt, wie geschaffen, um sie vom Wasser aus zu erkunden und vor Anker zu gehen. Nachdem die politische und ökonomische Situation des Landes die Nachfrage für bestimmte Inseln 2016 hatte schlingern lassen, scheinen Poseidon und Athene in diesem Jahr wieder freundlicher gesonnen. Für 2017 zeichnet sich erneut eine deutliche Zunahme ab. Korfu und Athen erfreuen sich dabei der größten Beliebtheit.Das Love BoatAls unvergessliches Erlebnis für die Flitterwochen, für Jahrestage oder als besonderer Liebesbeweis: Paare lieben Bootsurlaub! Der maritime Turtelindex (=Nachfrage von Pärchen aller Altersgruppen) zog 2016 bei Zizoo.com gleich um 35 Prozent an. Dieses Jahr erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des „Love-Boat“-Erfolgs. Im Fokus der Verliebten liegen vor allem Traumorte wie Martinique, Neapel und die Kanarischen Inseln.Ein Boot für alleSeit Jahren beobachtet Zizoo.com eine wachsende Nachfrage nach größeren Segelschiffen, wie etwa Katamaranen. Auch die Bootsbau-Industrie bestätigt diese Ent-wicklung. Immer mehr Familien, aber auch Gruppen von Freunden entscheiden sich für einen gemeinsamen Urlaub auf dem Meer und wollen für ihre erste Segelerfahrung sichere und leicht zu handhabende Boote. Da ist größer oft besser – auch, weil man einfach mehr Platz hat: Für das Miteinander, für die Muße allein, für die Party, für das gemeinsame Essen, für die Kinder.Millennials möchten MeerDas junge Publikum der Social-Media-Generation sucht nach neuen und ungewöhnlichen Urlaubserfahrungen jenseits üblicher Hotelaufenthalte. Millennials wurden früh Teil des Trends und sorgen mit Spitzenwerten von bis zu 40 Prozent mehr Bootbuchungen pro Jahr für einen regelrechten Boom, der sich auch 2017 fortsetzen dürfte. Like!Übrigens: Immer mehr Boots-Enthusiasten aus aller Welt entdecken ihre Liebe zu Europas Küsten. Die außereuropäischen Bucher kamen 2016 vor allem aus Russland, Indien, Brasilien und den USA. Mögliche Gründe dafür sehen die Experten von Zizoo.com in der zunehmenden Verfügbarkeit von Yachten und der europäischen Gastfreundschaft.Für Schnellentschlossene bietet Zizoo.com gleich zu Jahresbeginn bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgesuchte Yachten in Kroatien, Spanien, Italien und weiteren Destinationen. Mehr Details zum Angebot ist zu finden unter: www.zizoo.com Über Zizoo.comMit 8000 Booten an über 200 Orten in 25 Ländern ist Zizoo.com Europas erste Adresse in Sachen Bootsverleih. Die versteckten Juwelen jenseits der ausgetretenen Pfade, die unvergessliche Party oder einfach nur Luxus und Style – Zizoo.com eröffnet einen ganzen Horizont an Möglichkeiten. Reiseenthusiasten haben online die Möglichkeit, schnell und einfach ihr Wunschboot entweder mit oder ohne Skipper zu mieten. Das eigens entwickelte Bootsmanagementtool ermöglicht es Charterunternehmen, ihr Inventar optimal zu vermarkten und zu verwalten. Dadurch können erstmals Verfügbarkeiten in Echtzeit abgerufen sowie flexible Buchungsmöglichkeiten angeboten werden. Dank Zizoo.com können Bootsurlaube einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Gleich ob erfahrener Segler oder absoluter Anfänger: Zizoo.com macht Segeln für jedermann zugänglich und leicht zu organisieren. www.zizoo.com/de



Bildinformation: copyrights Zizoo