Sicherheitslücken bei einer WordPress Website schliessen

(fair-NEWS)

WordPress ist das mit Abstand weitverbreitetste Content Management System (CMS) auf dem Markt und deshalb ein beliebtes Ziel für Hacker. Aus diesem Grund ist es wichtig, alle Updates sofort nach Erscheinen zu installieren sowie regelmässig Backups zu erstellen.Um technisch immer auf Vordermann zu sein, sind hier einige wichtige Punkte zusammengestellt, wie eine WordPress Website auf dem aktuellen Stand bleibt und vor Angriffen von aussen geschützt ist:- Aktualisieren Sie mindestens einmal in der Woche Ihre Plugins. Veraltete Plugin-Versionen sind eine der häufigsten Einfalltore für Hacker.- Machen Sie regelmässig Backups von Ihren Inhalten und der Datenbank. So kann man im Notfall wenigstens eine Sicherung der Daten einspielen und es geht relativ wenig verloren.- Überprüfen Sie die Serververfügbarkeit - viele Anbieter haben relativ hohe Ausfallzeiten. Eine schlecht Verfügbarkeit kann sich negativ auf Ihre Suchmaschinenpositionierung auswirken. Google will schliesslich sichergehen, dass in der Ergebnisliste keine Links angezeigt werden, die ins Leere führen.- Ergänzende Malware (Schadsoftware) Scans vermeiden böse Überraschungen, falls sich eine Schadsoftware auf Ihrem Webspace eingenistet hat.- Weniger ist mehr. Mit der Zeit sammeln sich viele Programme und Plugins an, die nicht mehr gebraucht und oft auch nicht mehr gepflegt werden. Löschen Sie konsequent alles was Sie nicht brauchen. Je weniger Tools Sie installiert haben, desto weniger potentielle Angriffspunkte liefern Sie.Neben dem Sicherheitsaspekt hat diese Vorgehensweise auch marketingtechnische Gründe. Google bewertet den technischen Zustand und die Aktualität Ihrer Website im Sinne der Sicherheit der Besucher. Eine regelmässige Wartung und Pflege Ihrer Seite bringt also nicht nur mehr Sicherheit, sondern hilft auch das Vertrauen Ihrer Kunden zu festigen und sich in den Suchmaschinen besser zu positionieren.Falls Ihnen selbst die Zeit fehlt, regelmässige Arbeiten an Ihrer WordPress-Website durchzuführen, können Sie die Arbeiten selbstverständlich auch von der Internet-Agentur 0711-Netz durchführen lassen, die sich zuverlässig um die notwendigen Updates, Sicherungen und Wartungsarbeiten kümmert.Mehr Informationen zum WordPress-Service gibt es unter: <a href="www.wordpress-wartung.de"> www.wordpress-wartung.de</a> ;.



Bildinformation: WordPress-Wartung