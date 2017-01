(fair-NEWS)

Palma de Mallorca, 27. Januar 2017 – Über die Erfahrung ihres erfolgreich auf Mallorca gegründeten Unternehmen referieren heute Branchenprofis auf dem 4. ascenso Sport- und Tourismuskongress im Park Bit. Der Parc Bit, Park der Balearen für Innovation und Technologie, bietet für diesen das perfekte Umfeld.Dieses Jahr findet der Kongress unter dem Motto „Mallorca: Kleine Fläche, Große Ideen“ statt. Im Mittelpunkt steht die Insel Mallorca, ihr einzigartiges und großes Potenzial für Tourismusunternehmen und Sportevents. Die Experten präsentieren den 110 Kongressteilnehmern innovative Geschäftsmodelle aus dem jeweiligen Fachbereich. Unter anderem sind Unternehmen wie Surf Action, Kumulus, Hotelinking und Sunboono vertreten.Ausblick. Perspektive. Zukunft. Die Studenten erhalten einen Einblick in den Alltag des jeweiligen Unternehmens und in die Organisation spektakulärer Sportevents. Außerdem erhalten sie exklusive Tipps und Insiderwissen von den Experten. Der Kongress bietet eine gute Chance zum Networking zwischen Branchenprofis und Studenten, welches eines der zentralen Ziele ist.Passend zum Motto findet er im mallorquinischen Flair statt und wird zum ersten Mal auch in die spanische Sprache übersetzt. Die Referenten berichten über ihre Unternehmen auf Englisch, Deutsch und Spanisch. Eine absolute Neuheit ist es, dass externe Besucher mit Interesse an Sport und Tourismus am Kongress teilnehmen können. In den vergangenen Jahren wurde der Kongress ausschließlich für ehemalige, jetzige und zukünftige Studenten der ascenso Akademie organisiert.Weitere Informationen und Eindrücke finden Sie unter dem Facebook-Link auf welchem Live-Streams im Laufe des Tages von Kongress veröffentlicht werden. www.facebook.com/ascenso.Kongress



Bildinformation: Im Silicon Valley Mallorcas tummeln sich Sport- und Tourismusprofis