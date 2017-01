(fair-NEWS)

Britta Kummer ist seit Jahren an MS erkrankt, dennoch gibt die lebenslustige Autorin, die Tiere über alles liebt, nicht auf.Ihr erstes Buch „Willkommen zu Hause, Amy“, in dem es um die Freundschaft zwischen einem an Muskelschwäche leidenden Heimkind, einem Hund und einem Pferd und gegenseitigem Vertrauen geht, entstand in erster Linie, um sich von der eigenen heimtückischen Krankheit abzulenken. Es wurde ein voller Erfolg und im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.Produktinformation• Taschenbuch: 192 Seiten• Verlag: Morawa Lesezirkel GmbH (7. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3990498541• ISBN-13: 978-3990498545• Größe und/oder Gewicht: 17,4 x 2,2 x 20,8 cmMein Leben mit MSInzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt. Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Sie berichtet von ihren persönlichen Erfahrungen mit dieser tückischen Krankheit. Trotzdem kommt der Humor nicht zu kurz. Auch für Nichtbetroffene sehr interessant und hilfreich, um einen kleinen Einblick in den Alltag der Betroffenen und somit mehr Verständnis zu bekommen.Produktinformation• Taschenbuch: 120 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (27. Mai 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056421• ISBN-13: 978-3903056428• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cmBeide Bücher erschienen im Karina-Verlag.Weitere İnformationen über die Autorin und ihre Bücher finden Sie unter:©byChristine Erdic



Bildinformation: Ein Leben mit Höhen und Tiefen