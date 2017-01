Wohnmobile Kanada/ USA: Stichtag für Frühbucher 31.01.

(fair-NEWS)

Bis Monatsende kann bei Wohnmobil-Anmietungen in Kanada und den USA noch kräftig gespart werden. So gibt es bei vielen Vermietern in Nordamerika noch Ermäßigungen auf die Tagesrate, freie Einwegmieten und geschenkte Kilometer. Zu den Wohnmobil-Vermietern, die Frühbucher-Ermäßigungen anbieten, gehören Cruise Canada/ Cruise America, CanaDream, Westcoast Mountain Campers und Owasco.Der Vermieter Cruise Canada/ Cruise America bietet noch bis 31.01. rund 10% Ermäßigung auf die aktuelle Tagesrate. Beim kanadischen Vermieter CanaDream gibt es zwei aus fünf attraktiven Specials frei. Dazu zählen unter anderem die Gebühr für die Einwegmiete sowie für unbegrenzte Kilometer zum halben Preis. Zudem sind bei der Wahl von 3.200 Kilometern die Hälfte der Kilometer (1.600 km) geschenkt. Zusätzlich gibt es noch die komplette Ausrüstung, also die Fahrzeugausrüstung und persönliche Ausrüstung gratis. Die Gebühren für die Zusatzfahrer und Fahrten in die USA entfallen komplett. Bei Westcoast Mountain Campers gibt es 5% Rabatt sowie ein Special (Ausrüstung gratis, Einwegmiete oder unbegrenzte Kilometer zum halben Preis) gratis hinzu. 5% auf alles (Tagesmiete, Inklusiv-Paket, Tages-Kilometer-Pakete) bietet der Vermieter Owasco, von dem Wohnmobile ab/ bis Toronto angemietet werden können. Zusätzlich gibt es für Mieten bis 05. Junirund 1.000 Freikilometer on top.Alle Vergünstigungen für Wohnmobile in Kanada und den USA sind bis 31. Januar auf der Website von Trans Canada Touristik ( www.trans-canada-touristik.de ) und Trans Amerika Reisen ( www.trans-amerika-reisen.de ) buchbar.



