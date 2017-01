Flexibilität pur mit der Multimatrix 8 von Kindermann

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Kindermann präsentiert auf der ISE (07. - 10. Februar) Multimatrix 8, eine Matrix, mit der 4K-/UHD-Video- und Audiosignale geschaltet werden können. Das Besondere an ihr ist der modulare Aufbau, mit dem es möglich ist, die acht universell nutzbaren Einsteckplätze so mit Ein- und Ausgangsmodulen zu bestücken, wie die jeweilige AV-Anwendung es erfordert.Multimatrix 8 unterstützt max. sechs Video Inputs und mind. zwei Outputs. Folgende Kombinationen sind realisierbar: 6-In/2-Out, 5 In/3-Out, 4-In/4-Out, 3-In/5-Out, 2-In/6-Out und 1-In/7-Out. Die I/O-Module sind für folgende Signaltypen ausgelegt: HDMI- (DVI), HDBT- und VGA-Videoformat. Eine optional erhältliche HDMI-Scaler Output-Karte erlaubt ein nahtloses Umschalten auf verschiedene Auflösungen der Ausgabegeräte. Alle Informationen über die Zustände der I/O-Karten werden über ein frontseitig angebrachtes Display angezeigt. Set-Up, Konfiguration und Monitoring der Multimatrix 8 erfolgen einfach über den integrierten Webserver. Weitere Steuerungsmöglichkeiten sind über RS232, IR oder Fronttasten möglich.Die Multimatrix 8 eignet sich aufgrund ihrer Flexibilität zum universellen und kostengünstigen Einsatz in professionellen AV-Lösungen für Präsentationen und in der Systemintegration.Dieser Text enthält 1.351 Zeichen.<a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh/pressreleases/flexibilitaet-pur-mit-der-multimatrix-8-von-kindermann-1770245">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh">public touch GmbH</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/c0qq8f" title="http://shortpr.com/c0qq8f">http://shortpr.com/c0qq8f</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/elektronik-hardware/flexibilitaet-pur-mit-der-multimatrix-8-von-kindermann-72906" title="www.themenportal.de/elektronik-hardware/flexibilitaet-pur-mit-der-multimatrix-8-von-kindermann-72906">www.themenportal.de/elektronik-hardware/flexibilitaet-pur-mit-der-multimatrix-8-von-kindermann-72906</a>



Bildinformation: Trans Canada Touristik - Ihr Spezialist für Reisen nach Kanada