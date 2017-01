Munich Creative Business Week 2017: Partnerland Korea – HUMAN CONNECTION, BEYOND SMART!

(fair-NEWS)

München, 24. Januar 2017 | Die Beiträge des Partnerlandes Korea unter dem Titel „HUMANCONNECTION, BEYOND SMART“ greifen das Motto „Design Connects – The Smart Revolution“ dervon bayern design veranstalteten Munich Creative Business Week (MCBW) 2017 perfekt auf. Diejeweiligen Chancen und Risiken für westliche und östliche Gesellschaften in der sich vollziehenden„smarten Revolution“ spiegeln sich im Auftritt der Republik Korea in den Goldberg Studios.Ausstellungen, Konferenzen und zahlreiche Keynotes zeigen Trends für eine gelungene Verbindungvon digitalen und realen (Design-) Welten.Korea vereint die digitalen und analogen Welten dank seiner kulturträchtigen Geschichte auf ganzbesondere Weise. Die Tradition im koreanischen Handwerk reicht viele Jahrhunderte zurück und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Auch wenn das Land während der japanischen Besetzung und des Koreakriegs Rückschritte hinnehmen musste, kann es sich doch dank eines fulminanten Wirtschaftswachstums zu den weltweiten Spitzenreitern in Sachen Digitalisierung und Design zählen. Ob das Internet der Dinge, Virtuelle Realitäten, Smart Cities oder Cyber Security – Korea präsentiert sich, unter der Federführung der Korean Craft & Design Foundation (KCDF), auf der MCBW 2017 in jeder Hinsicht zukunftsgewandt und innovationsfreudig, bleibt dabei aber gleichzeitig traditionsbewusst.Als Zentrum der Aktivitäten während der MCBW fungieren die Goldberg Studios, zentral in der Münchener Innenstadt gelegen. Dr. Silke Claus, Geschäftsführerin der bayern design GmbH, erklärt: „Hochrangige koreanische Gestalter und Sprecher bieten den Besuchern ein besonderes Programm, das tiefere Einblicke in die koreanische Kultur und Designwelt bietet. Mit einem Partnerland wie Korea bauen wir zudem die internationale Bedeutung der Munich Creative Business Week weiter aus. Design Connects, das ist unser Leitmotiv. Wir wollen in diesem Jahr westliche und östliche Kultur, virtuelle und reale Welten verbinden. Alle Teilnehmer und Besucher erwartet eine spannende und ereignisreiche Woche.“Ein Auszug aus den Highlights in den Goldberg Studios:+++ HANDSHAKE - Die Hauptausstellung in den Goldberg Studios präsentiert 30 Arbeiten der„Collabonomics“. Dieses ökonomische Konzept, entwickelt von mehreren Kreativen undKünstlern, vereint Ideen, Kreativität, Design und Technologie und erzeugt dadurch innovative,neue Designrichtlinien.+++ Shaking Heritage Die Ausstellung beleuchtet die Gemeinsamkeiten traditioneller undmoderner Handwerkskunst, die Werte und das immaterielle Kulturvermächtnis Koreas.+++ SMART OBJECT: from analog to digital hat sich als Medien-Lab für Industriedesign undHandwerk aus Korea des Themas Medien unseres Jahrhunderts angenommen. Hier vereinensich Smart Thinking und technische Innovationen in Objekten wie z. B. einem Springseil, dasüber eine Analogkamera mit einem Mobilgerät verbunden ist.+++ Creative Spaces Ein deutsch-koreanisches Designprojekt für die Smart Revolution. 12 crosskulturelleDesignteams. 24 Poster. 1 Ausstellung. Je ein Team von zwei Kommunikationsdesignern/-studios gestaltet ein Posterpaar. Eines aus München, eines aus Seoul.Weitere Workshops und Podiumsdiskussionen runden das umfassende Programm ab.Auch die langjährigen MCBW Programmpartner, Die Neue Sammlung und der ArchitektendienstleisterSchnitzer&, erlauben spannende Einblicke in die südkoreanische Designkultur:+++ Brave New World? Eine Diskussion um den Begriff „Smart City“ am Beispiel von Songdo,Südkorea. Traumstadt oder Albtraum? Die von Schnitzer& veranstaltete Podiumsdiskussionstellt Fragen rund um den Begriff „Smart City“. Am 08. März von 17.00 – 23.00 Uhr im HausMucca, Schwere-Reiter-Str. 2.+++ Land der Morgenstille Imagine_Your_Korea! Design und KunsthandwerkDie Suche nach der Einfachheit in alltäglichen Produkten zeichnet koreanisches Design aus. DieNeue Sammlung zeigt eine exklusive Auswahl koreanischer Objekte. Vom 04. – 12. März ,10.00 -18.00 Uhr in der Neuen Sammlung, Türkenstr. 25.Weitere Informationen zum Programm:



Bildinformation: Ausstellung Handshake: Richarm Table