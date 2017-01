Auszeichnung: Dominica eine von 10 ethischen Destinationen weltweit

(fair-NEWS) die Non-Profit-Organisation Ethical Traveler hat Dominica für 2017 zum dritten Mal in Folge zu einer der 10 ethischen Destinationen der Welt gewählt.

Auswahl- und Bewertungskriterien

Die strenge Auswahl der Destinationen erfolgt unter den Aspekten „Umweltschutz“, „Sozialwohl der Bevölkerung“ (seit 2014 erweitert um das Wohl der Tierwelt, das sowohl Tierschutz im Allgemeinen als auch beispielsweise den Umgang mit Straßenhunden beinhaltet) und „Menschenrechte“.

Grundvoraussetzung ist eine intakte Natur sowie der integrative und ethisch korrekte Einbezug der einheimischen Bevölkerung.

Weiterhin werden die Destinationen nach einem komplexen Punktesystem bewertet, in dem u.a. Berichte von UNICEF, Reporters without Borders und der Weltbank berücksichtigt werden. Nach einer groben Auswahl von zwei Dutzend Destinationen werden die einzelnen detailliert untersucht und auf die aktuelle Situation, touristische Aktivitäten seitens der Regierung und Beiträge zur Erhaltung und Verbesserung der Nachhaltigkeit überprüft.



Dominica in der Bewertung 2017

Im Verbrauch erneuerbarer Energien ist Dominica in der karibischen Gemeinschaft, der CARICOM (www.caricom.org/), mit einem Anteil von 28% führend. Bis 2020 soll der Gesamtverbrauch damit abgedeckt werden.

Im Umweltschutz liegt Dominica ganz vorn - zusammen mit Chile steht Dominica auf dem zweiten Platz gleich hinter Costa Rica.

Mit eindrucksvollen 94% der Alphabetiserung in der Bevölkerung Dominicas liegt die Naturinsel deutlich über dem Weltdurchschnitt von 84%.

Als bemerkenswert bei der Bewertung hat die Auswahlkommission den schnellen Wiederaufbau und die Beseitigung der durch Tropensturm Erika Ende August 2015 erlittenen Schäden eingestuft.

Die Regierung Dominicas reagierte laut Einschätzung des Komitees vorbildlich:

Sie sorgte für einen schnellen Wiederaufbau der betroffenen Schulen, sorgte für eine Unterkunft der durch den Tropensturm geschädigten Bevölkerung und siedelte diese um, schaffte Arbeitsplätze durch Reparaturen von Straßen und Infrastruktur.

In dem von der amerikanischen NGO Freedom House jährlich veröffentlichten Report über die Einhaltung von bürgerlichem und politischen Recht hat Dominica – zusammen mit Belize, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Palau, Uruguay und der Mongolei – die höchste Punktzahl erreicht.

Freedom House hat ihren Sitz in Washington und fördert liberale Demokratien weltweit.

Die Tierwelt ist in vielen Teilen der Welt eine der maßgeblichen Attraktionen im Tourismus und alle der diesjährigen Top 10 Länder schützen die bei ihnen beheimateten Tierarten, besonders auch die Unterwasserwelt.

Viele der für 2017 ausgewählten Destinationen sind entweder Inselstaaten oder haben große Küstenregionen. Alle haben dafür Küstenschutzgebiete benannt oder Gesetze zum Schutz der Meerestiere erlassen.

Besonders hervorzuheben ist Dominicas unveränderte Haltung gegenüber dem Walfang.

Um das Bewusstsein für den Schutz der Wale in der gesamten Bevölkerung zu schärfen, ist das Thema Respekt und Tierschutz für Wale und andere Meerestiere bereits in den Grundschulen Teil des Lehrplans.

Bereits 2005 wurde Dominica als erstes Land nach den Vorgaben der Organisation „Green Globe“, die das weltweit erste Programm zur Zertifizierung und Leistungsverbesserung für die Reise- und Tourismusindustrie entwickelt hat, zertifiziert.

Auch bei Green Globe kommt ein umfangreiches Punktesystem zur Anwendung, bei dem der Leistungsstand mittels 41 obligatorischen Zertifizierungskriterien hinsichtlich des Umgangs mit Energie, Abfall und Wasser analysiert wird. Außerdem zählen die Interaktion mit dem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld.



Um die vorgegebene Richtung und die erreichten Standards auch weiterhin zu optimieren, sieht sich Dominica in der Verantwortung, ein komplexes Anforderungssystem im Bereich Ökologie nicht nur im Tourismus zu etablieren, sondern die gesamte Bevölkerung in das ökologische Bewusstsein einzubeziehen. Eine besonders wichtige Rolle auf Dominica spielt dabei die indigene Bevölkerungsgruppe – ca. 3.500 Nachfahren der Ureinwohner, die sog. Kalinago, leben im Nordosten der Insel.

Dazu werden von der Inselregierung und der Discover Dominica Authority (DDA) über die Gemeinden verschiedene Community-Projekte initiiert wie z.B. Schul- und andere Veranstaltungen im Rahmen des alljährlich im Mai ausgerufenen „Tourism Awareness Month“, es gibt einen „Day of Service“ – eine Weiterführung des bis 2011 veranstalteten „Day of Cleaning“ – an dem Freiwillige überall auf der Insel aktiv werden und außer Räum- und Reinigungsarbeiten auch Verschönerungsprojekte durchgeführt werden, für die von der Inselregierung ein Extrabudget zur Verfügung gestellt wird.

Die Inselregierung fördert im Rahmen des nachhaltigem Tourismus besonders die Einbindung der Bevölkerung in Form von „Community Tourism“. Alle Gemeinden bieten Touren zu Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung an.

Ein bemerkenswertes Projekt sind die seit 2014 eingeführten „Turtle Tours“, bei denen Touristen den Tierschützern zur Hand gehen können. Damit wurde ein attraktives touristisches Produkt geschaffen.

Der Gewinn kommt sowohl der Gemeinde als auch direkt dem Projekt zum Schutz der Meeresschildkröten zugute.

Der Mai steht im Zeichen des Wanderns – einer der wichtigsten Nischenmärkte der Insel. An 3 Wochenenden im Mai werden zu diesem Anlass öffentliche Wanderungen auf ausgewählten Segmenten des Waitukubuli National Trails, mit 184 km Länge der längste Wanderpfad in der Karibik – veranstaltet.

Ein einzigartiges Community-Projekt ist das Homestay-Programm bei den Kalinago.



Für die Unterkünfte der Insel – bestehend vor allem aus kleineren Hotelanlagen, Guest Houses, Cottages und Lodges – bietet die Discover Dominica Authority ein Zertifizierungsprogramm an, mittels dem vergleichbare Standards hinsichtlich Hygiene, Sicherheit, Kinderfreundlichkeit und weiterer Serviceleistungen eingeführt wurden. Die zertifizierten Unterkünfte sind mit dem Qualitätssiegel „certified property“ gekennzeichnet.



Offizielle website von Dominica: www.discoverdominica.com

Kontakt Fremdenverkehrsbüro von Dominica:

dominica@tropical-consult.de

p + 49 711 26346624

Facebook/Deutsch:

www.facebook.com/pages/Dominica-Fremdenverkehrsbüro/



Weiterführende Links:

www.ethicaltraveler.org

www.waitukubulitrail.com



Bildmaterial zum Download: https://we.tl/7AabmRrVqg

