Neu: Lebenstraumreisen bei OCEANO MEERZEIT

OCEANO MEERZEIT Reisen geht 2017 mit einem weiteren besonderen Angebot an den Start. Der nachhaltige Spezialreiseveranstalter für respektvolle Delfin- und Walbeobachtung wird dem Wunsch vieler Kunden gerecht sich einen Lebenstraum zu erfüllen: Das Schwimmen mit Walen. Der erste Termin dieser Lebenstraumreise ist für Ende August 2017 ausgeschrieben. Die Tour beginnt und endet auf der Insel Tonga.Schwimmen und Schnorcheln mit einem Wal – für viele Menschen ein Lebenstraum. OCEANO MEERZEIT REISEN lässt diesen Traum nun in Form einer exklusiven Reise wahr werden. Während zehn Tagen auf einem komfortablen Katamaran dreht sich für max. sechs Personen alles um die hochentwickelten Meeressäuger. Auf das Schwimmen und Schnorcheln mit den Walen werden die Gäste gut vorbereitet und darüber hinaus umfassend über die Tiere informiert. Auch für das kulinarische Highlight ist gesorgt: Mana Bauer, früherer Inhaber eines vegetarischen Restaurants, wird die kleine Reisegruppe und Crew mit allerhand Köstlichkeiten verwöhnen.Bei der Reise nach Tonga soll es jedoch nicht bleiben, für September ist eine weitere Lebenstraum-Reise nach Moorea geplant. Die Süd-Pazifik-Insel wartet mit einer vielfältigen Unterwasserwelt auf. Wie auch OCEANO haben sich hier Biologen dem respektvollem Umgang mit Tier und Mensch sowie dem Schutz der Meere verschrieben.Reisen mit Verantwortung„Es gibt nur zwei Gegenden auf der Welt, wo das Schwimmen mit Buckelwalen erlaubt ist“, erklärt Susanne Braack, Inhaberin von OCEANO MEERZEIT Reisen. In der Dominkanischen Republik sei es nahezu unmöglich, Plätze dafür zu bekommen. „Deswegen trauen wir uns nun, die weite Reise in die Südsee anzutreten. Als Mitglied des forum anders reisen (far), dem Dachverband für nachhaltige Reiseveranstalter sind wir uns unserer Verantwortung jedoch bewusst. Das Angebot wurde im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitswerten und dem Kriterienkatalog für Flugreisen des far gestaltet“, führt Braack weiter aus. Auch der respektvolle Umgang mit den Tieren steht wie immer im Vordergrund. OCEANO klärt Reisende über die Meeressäuger und das Meer auf und regt zu Verhaltensänderungen im Alltag an, die der Umwelt und dem Gemeinwohl zu Gute kommen. Nur wenn die Situation wirklich passt, kommt es zu einem Schnorchelgang mit den Walen, denn, schließt Braack: „Die Wale sind unsere Gastgeber!“.Preise, Termine und Detailinformationen zu den Lebenstraumreisen Schwimmen mit Buckelwalen gibt es unter: www.oceano-whalewatching.com oder per Mail an info@oceano-whalewatching.com.