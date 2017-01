Anspruchsvoll minimalistisch

(fair-NEWS)

Sierra Madre, USA, im Januar 2017 – Schwarzes Ballistic Nylon, edles Leder, geradliniges Design und ein clever strukturiertes Innenleben: In der Slimcase Pro von booq lässt sich das neue MacBook Pro im 13 oder 15 Zoll Format stilecht transportieren. Die leichte Tasche in ausgesuchter Designerqualität passt natürlich auch anderen Notebooks bis 15,6 Zoll Größe. In separaten Fächern werden zudem Smartphone, Tablet sowie Ladegeräte und weiteres Zubehör ordentlich verstaut und sind schnell erreichbar.Die neue Businesstasche hat das kalifornische Taschenlabel booq als leichte und elegante Transportlösung für den täglichen Einsatz entwickelt. Bei der Gestaltung seiner Taschen findet Inhaber Thorsten Trotzenberg reichlich Inspiration in seinem eigenen Alltag als Produktdesigner: „Höchste Designqualität durch absolute Konzentration auf das Wesentliche steht im Vordergrund unserer Entwicklungsarbeit.“ Das Ergebnis ist eine schlicht elegante Tasche, bei der nichts überflüssig ist, die den Inhalt gut schützt, langlebig ist und bei der alle Fächer und Funktionselemente intuitiv und logisch angeordnet sind. Die schnörkellos klare Optik unterstreicht das durchdachte Design dieses hochwertigen Premium-Modells.Die schlanke Slimcase Pro bietet mit ihrem weich gepolsterten Extrafach den soliden Schutz eines Sleeves und darüber hinaus soviel Platz für Zubehör, dass auch unterwegs in der Bahn oder im Café alle wesentlichen Arbeitsmittel schnell zur Hand sind. Ausgesuchte Materialien wie das stark belastbare Ballistic Nylon, weiches Nappaleder und besonders hochwertige YKK-Reißverschlüsse sowie die sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die klassisch edle Optik und sorgen zudem für Langlebigkeit. Mit einem knappen Kilo Leergewicht ist die Notebooktasche außerdem ein besonders leichter Begleiter, der sich komfortabel am geschmeidigen Schulterriemen aus strapazierfähigem Gurtmaterial oder an den echtledernen Tragegriffen tragen lässt.Wie alle Taschen und Rucksäcke von booq ist auch die Slimcase Pro mit einer Terralinq-ID ausgestattet. Dieses boog-eigene Lost-and-Found-System kann dabei helfen, eine registrierte Tasche im Verlustfall wiederzufinden.Preise und VerfügbarkeitDie Notebooktasche Slimcase Pro ist ab sofort im Webshop von booq zum UVP von 195 Euro erhältlich.Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:



Bildinformation: Anspruchsvoll minimalistisch