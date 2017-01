Albrecht DR 450: Der erste Radio-Wecker mit UKW, DAB+ und Internetradio

(fair-NEWS)

Dreieich / Lütjensee, im Januar 2017 – So fängt der Tag gut an – Musiksender und Nachrichtenstationen aus der ganzen Welt empfangen, rauschfrei und in bester Audioqualität sowie aktuelle Informationen zum Wetter mit einem Blick über das Farbdisplay erhalten – das neue Albrecht DR 450 bietet seinen Hörern viele Möglichkeiten und unterschiedliche Komforteinstellungen. Mit dem Wecker können über 25.000 Internet-Sender in Verbindung mit einem WLAN-Router empfangen werden. Neben regionalen UKW-Programmen ist das elegante, matt-schwarze Modell zudem für den zukunftssicheren Empfang von DAB+ Sendern ausgelegt. Zum Einschlafen am Abend lassen sich via DLNA-Heimvernetzung und kostenlos erhältlicher App „AirMusic Control“ zudem Audiodateien wie Hörbücher vom Smartphone oder Tablet PC über das Albrecht DR 450 abspielen. Auch die Radiosteuerung selbst kann alternativ über die App oder die mitgelieferte Fernbedienung erfolgen. Dazu ist direktes Musikstreaming über Bluetooth-fähige Mobilgeräte direkt an das Hybridradio möglich. Damit auch jeder wirklich wach wird, bietet die integrierte Crescendo-Funktion eine ansteigende Lautstärke. Sehr komfortabel ist zudem das hochaufgelöste und dimmbare Farbdisplay, über das schon zum Aufstehen die erste Wettervorhersage des Tages mit aktueller Temperatur zu sehen ist.Warum sollte man sich auf wenige regionale Sender beschränken, die gerade bei Radioweckern meist in schlechter Audioqualität zu empfangen sind, wenn eine riesige Auswahl an spannenden Musik- oder Informationssendern über das Internet erhältlich ist? Mit dem neuen DR 450 bietet Albrecht Audio jetzt den ersten Internetradio-Wecker an, der diese Senderauswahl, optimale Klangqualität sowie angenehme Zusatzfunktionen zum Aufwachen am Morgen kombiniert.Gut informiert in den TagAudiogenuss mit bester Klangqualität schon zum Aufwachen: Dank der sehr guten Empfangsmöglichkeiten von Sendern per Internet sowie DAB+ gehören rauschende Musik oder knisternde Moderationen am Morgen der Vergangenheit an. Über die integrierte Crescendo-Funktion ist das angenehme Wecken mit ansteigender Lautstärke möglich. Die Snooze-Funktion gibt dem Langschläfer noch weitere Minuten zum gemütlichen Aufwachen. Praktisch ist die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Weckzeiten einzustellen – zum Beispiel für Alltag und Wochenende oder etwa für zwei Anwender. Zudem kann statt Radioklängen eine vorgegebene Melodie als Weckruf gewählt werden. Das hochaufgelöste und dimmbare Farbdisplay bietet eine angenehme visuelle Begleitung der Radioprogramme: Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen des Senders werden sehr gut lesbar dargestellt. Selbst lokale Wetterberichte können am Radio abgerufen und über das Display mit einer Fünf-Tage-Vorschau gesichtet werden. Im Standby-Modus wechselt die Anzeige des Displays zwischen aktueller Zeit und dem Wetter.Heimvernetzung und Anbindung SmartphoneMit dem Multitalent Albrecht DR 450 ist eine Verbindung vom Smartphone oder Tablet PC via DLNA und der kostenlosen App „AirMusic Control“ aus dem Google Play Store oder Apple App Store einfach hergestellt. Damit können Musik oder Hörspiele von Portalen wie Spotify oder Amazon Music direkt per Bluetooth-Verbindung von unterschiedlichen mobilen Geräten auf dem Radiowecker gestreamt werden. Die App erfüllt zugleich die Funktion der Radiosteuerung sowie Fernbedienung. Via Universal Plug and Play (UPnP) kann das Hybridradio auch direkt mit dem PC verbunden werden. Der Computer gibt die Medien zur Wiedergabe frei, welche dann auf dem Display des DR 450 ausgewählt und angehört werden können.Verfügbarkeit und PreisDer Internetradio-Wecker Albrecht DR 450 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der UVP liegt bei 119,90 Euro. Die Abmessungen liegen bei 14,1 x 13,2 x 6 cm (LBH). Zum Lieferumfang gehören eine Fernbedienung, Teleskopantenne und Netzteil (Anwendungsbereich 100 bis 240 V).



Bildinformation: Albrecht DR 450: Der erste Radio-Wecker mit UKW, DAB+ und Internetradio