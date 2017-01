Paritätischer Wohlfahrtsverband kooperiert mit TBS Printware

(fair-NEWS)

Der auf umweltfreundliches Druckerzubehör spezialisierte Anbieter TBS Printware ( www.tbs-printware.com ) mit Sitz in Hattersheim am Main und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. mit Hauptsitz in Berlin haben eine Kooperation beschlossen. Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit erhalten die über 10.000 Mitglieder des Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege Deutschlands einen dauerhaften Nachlass auf alle TBS-Produkte von 20 Prozent. So profitieren viele soziale und gemeinnützige Einrichtungen und Vereine nicht nur von optimalen Einkaufspreisen, sondern können durch den Einsatz von kompatiblem, umweltfreundlichem Druckerzubehör auch noch einen aktiven und wirksamern Beitrag zum Umweltschutz leisten. Denn die Firma TBS Printware achtet besonders auf die Nachhaltigkeit der Produkte. Für sein Konzept der Wiederaufbereitung und Mehrfachnutzung wurde der Anbieter deshalb auch als erstes Unternehmen in Deutschland mit dem Blauen Engel RAL ZU 177 für wiederaufbereitete Tonermodule zertifiziert.Durch Remanufacturing bis zu 70 Prozent weniger CO2-Ausstoss„Wir setzen unseren Fokus auf Remanufacturing. Bei diesem Prozess werden alle gebrauchten Tonerkartuschen zerlegt, vakuumgereinigt und die notwendigen Verschleißteile ersetzt, während die meisten anderen Komponenten der Kartuschen in der Regel wiederverwendet werden. Dadurch werden im Vergleich zu einem Neuprodukt wertvolle Ressourcen eingespart und so der CO2-Ausstoss um bis zu 70 Prozent reduziert", erläutert TBS-Geschäftsführer Andreas John. Die beiden Zertifikate „Blauer Engel“ und „LGA-Schadstoffgeprüft“ bestätigen nach den Worten Johns, dass die kompatiblen TBS-Produkte gesundheits- und umweltschonend sind.Auf alle Artikel gewährt der Anbieter eine Herstellergarantie von 36 Monaten, wobei die Herstellergarantie der verwendeten Drucker auch bei dem Einsatz von TBS-Druckerzubehör selbstverständlich erhalten bleibt.Agentur:



Bildinformation: Copyright: TBS Printware