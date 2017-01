Nach dem Wohnwagen schauen

(fair-NEWS)

Weshalb? Weil der Reifendruck den Kontakt zur Straße regelt und Reifenplatzer bei Wohnwagen besonders unangenehm und gefährlich sind. Reifen platzen nicht, weil sie zu viel Luftdruck haben, sondern eher, wenn sie mit zu wenig Luft befüllt sind, beim Fahren walken, erhitzen und dadurch zerstört werden. Reifen sind sensible Zeitgenossen, auch wenn sie robust aussehen. Sie brauchen Zuwendung und vor allem den richtigen Luftdruck. Camper kennen und pflegen ihre Fahrzeuge, nur den Reifen scheinen sie nur dann Aufmerksamkeit zu schenken, wenn die Lauffläche abgefahren wurde. Das muss sich ändern. Camper kümmern sich ab sofort vorbildlich um den Luftdruck der Reifen und zwar während der Fahrt.Mit der elektronischen Reifendruckkontrolle von TireMoni geht das sehr einfach. Leicht und schnell nachgerüstet melden die Sensoren zuverlässig Luftdruck und Reifentemperatur. So gibt es auf Urlaubsfahrten keine bösen Überraschungen und keine teuren Reifenreparaturen. Der richtige Druck sorgt für angenehmes Fahren.TireMoni Sensoren zur Reifendruckkontrolle während der Fahrt werden einfach auf die Ventile geschraubt und melden den Zustand der Reifen direkt ins Fahrzeug. Dazu gibt es von TireMoni Sicherheitspakete wie zum Beispiel das TM-240:Reifendruck Kontrollsystem TireMoni TM-240 REPA-sorglos PaketReifendruck-Kontrollsystem TireMoni TM-240 REPA-sorglos Paket: TireMoni TM-240 komplett plus 2 PS-REPA Set. Plus 4 kurze Metallventile ASC-31 und 4 Ersatzbatterien CR1632 plus 1 Reinigungsspray und 1 Montagespray als erweiterten Zubehörsatz dazu.Technische Daten4 Sensoren, Batterie wechselbar, 10g / SensorMessbereich: 0 - 11 bar, Genauigkeit: 0.14 barEinstellbare Druck-Warnschwelle Lo-P und Hi-P (Druck)Einstellbare Temperatur-Warnschwelle Hi-Tpermanente Anzeige aller 4 Reifendrücke4 Metallventile ASC-31zusätzlich 4 Ersatzbatterien für SensorenHier finden Sie weitere nützliche Informationen und aktuelle Angebote: <a href="https://shop.tiremoni.com/vorteilspakete/wohnmobil-transporter/"> https://shop.tiremoni.com/vorteilspakete/wohnmobil-transporter/</a>



Bildinformation: Nach dem Wohnwagen schauen