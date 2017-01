Entspannung lernen im Tantraseminar

(fair-NEWS)

Wer an Tantra interessiert ist, der steht vor einer Vielzahl an Angeboten, Interpretationen und Möglichkeiten. Das Thema Tantra, Tantramassage und auch Tantraseminar ist vielfältig, individuell und persönlich. Eine spezielle Anleitung bietet dabei der Besuch eines Seminars, welches von professionellen Tantralehrern geleitet und begleitet wird. Hier können Fragen gestellt, gelöst und behandelt werden. Fragen können thematisiert und aufgegriffen werden, um allen Anwesenden in einem Tantraseminar dabei zu helfen, Tantra besser zu verstehen und umzusetzen.Wichtig ist beim Tantra auch eine angemessene, entspannte Atmosphäre. Es sollte keinesfalls Druck bestehen, jetzt sofort zu entspannen. Der Antrieb, Tantra zu betreiben, sollte aus dem Inneren heraus kommen und ein natürliches, intrinsisches Interesse sollte dabei die Basis sein. Neugierde ist oft ein Grund, Tantra kennenlernen zu wollen und sich allein oder auch als Paar damit auseinander zu setzen. Neben dem klassischen Tantraseminar für Einzelne bietet das Seminarhaus Witebach auch verschiedene andere Möglichkeiten, sich mit Tantra zu beschäftigen. Sei es nun der Besuch einer Tantramassage, einer Tantramassage Ausbildung oder sogar eines der Paarseminare, welches ein Tantra Coaching beinhaltet. Wer sich mit Tantra beschäftigen möchte, der hat die Möglichkeit, einen Weg zu finden, sein Leben neu zu strukturieren und neue Prioritäten zu setzen. Tantra kann besonders bei der Sinnlichkeit helfen, den eigenen Körper besser zu verstehen. Reaktionen richtog zu interpretieren sollte nicht nur Aufgabe des Partners sein, sondern vorrangig auch die eigene Aufgabe, da niemand den eigenen Körper besser verstehen kann, als man selbst.Besucht man eine Tantramassage, dann wird einem dabei geholfen, sich selbst kennenzulernen und auch als Frau kann man hier die Thematik noch mal speziell vertiefen. Bei einer Yonimassage beispielsweise wird die Frau als Person genauer aufgegriffen.Wer sich einem Tantraseminar gegenüber aufgeschlossen fühlt, Neues lernen möchte und vielleicht auch am eigenen Körper erfahren möchte, was Tantra eigentlich ist, der findet hier die richtigen Ansprechpartner, um sich dem Thema zu nähern.Alle weiteren Informationen zum Tantraseminar im Seminarhaus Witebach findet man hier:



Bildinformation: Leben und Lieben Logo