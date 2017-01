Urlaub im Hotel in Schenna – Das Hotel Walder läd ein

(fair-NEWS)

Das Hotel Walder in Südtirol überzeugt nicht nur mit seiner wunderbaren Ausstattung, sondern auch durch die Lage in Schenna. Das Dorfzentrum ist unmittelbar zu erreichen und die fantastische Bergwelt Südtirols bietet selbstverständlich ein unvergleichliches Panorama.Wellness Schenna purUm die Seele baumeln zu lassen und den Alltagsstress zu vergessen, ist das Schenna Hotel Walder genau richtig. Die Entspannung zählt hier zu den Inklusivleistungen! Das Freibad, sowie die zahlreichen Saunatypen und das Solarium helfen Ihnen beim zur Ruhe kommen.Um die Region besser kennen zu lernen, sind Wanderungen besonders beliebt. Die 200 Kilometer langen Wanderwege durch Schenna laden alle Urlauber zu einer Erkundung der Region ein, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen. Eine atemberaubende Naturlandschaft und ein tolles Panorama sind hierbei inklusive. Auch für Radfahrer und Mountainbiker ist bestens gesorgt, zahlreiche Strecken, in Berg und Tal warten nur auf Sie. Hier variieren die Länge und der Anspruch der Strecken, sodass jeder die Atmosphäre am Besten aufnehmen und das Erlebnis genießen kann.Sich im Hotel Meraner Land zuhause fühlenDie Homepage des Hotel Walder bietet unter anderem auch einen Kalender für das Jahr 2017, in dem alle Veranstaltungshighlights vorgestellt werden. Hierzu zählen Führungen, Konzerte aber auch Stadtfeste. Somit werden Sie direkt eingeladen an den Traditionen Schennas teilzunehmen. Die Gastfreundschaft wird in Südtirol groß geschrieben und auch in Schenna sind die Gäste keine Fremde, sondern Freunde.Die Zimmer sind großzügig und geräumig, außerdem verfügen sie über einen Panoramabalkon, von welchem man die herrliche Landschaft bestens betrachten kann. Gewählt werden kann zwischen Komfort-Doppelzimmern, Familienzimmern oder Familien-Appartements. Frühstück vom Buffet, sowie ein 4-Gänge Menü gehören ebenfalls zu den Inklusivleistungen dazu.Weitere Informationen bezüglich der Buchbarkeit und vieles mehr finden Sie unter: www.hotelwalder.com