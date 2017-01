Ohne Trump kann sich Miss Universe ändern

(fair-NEWS)

Die neue Miss Universe wird heute Abend in der philippinischen Hauptstadt Manila bekannt gegeben. Der TV-Event „Miss Universe 2016“ ist nicht nur das Ende der jährlichen Saison internationaler Schönheitswettbewerbe, sondern auch ein Neuanfang ohne seinen bisherigen Eigentümer Donald Trump. Der heutige US-Präsident hatte die im Steuerparadies Delaware ansässige Miss Universe Organization nach Streit mit dem Fernsehsender NBC wegen seiner rassistischen Äußerungen 2015 ganz übernommen und im letzten Jahr an die Talent- und Event-Agentur WME/IMG verkauft.„Beauty Pageants sind gar keine echten Wettbewerbe“, fand Carsten Mohr, Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control, heraus: „Das Siegerland bzw. die Siegerin stehen vorher fest, weil es um Geld, aber auch Sex geht.“Sieben Jahre erforschte Mohr – teilweise verdeckt – die Branche, wurde deutscher Lizenznehmer internationaler Miss-Wahlen und schuf sogar einen eigenen Beauty Pageant, der es in die weltweite TOP 5 brachte. So lernte er gut Dreiviertel des Marktes und seiner Akteure kennen.Bei einer Host Fee von zehn bis zwanzig Millionen Dollar, die der Gastgeber eines Entwicklungslandes, meist der lokale Lizenznehmer oder die Tourismusbehörde, an führende Lizenzgeber zu zahlen habe, werde Gegenleistung erwartet, weiß Mohr zu berichten: „neben Ruhm Kick-Backs, andere Formen der Korruption und 'Zwischenmenschliches' “.Nicht nur die Wahl der Miss Universe 2016 im Januar 2017 findet zeitversetzt statt: „Ein klassischer Fall von 'deferred payment' “, meint Mohr. Die Philippinen durften als „pageant-verrücktes Land mit Pia Wurtzbach 2015 gewinnen und zahlen versetzt Host Fee.“Vorher-liefern-und-später-zahlen sei bei Miss-Wahlen ein nicht selten anzutreffendes Phänomen, stellt der Korruptionsbekämpfer fest und erinnert an einen Praxis-Fall aus dem Jahr 2012. Der Chef des weißrussischen Fernsehkanals ONT Ryhor Kisiel, ein Schulfreund und Unterstützer des weißrussischen Diktators Alexandr Lukaschenko, kaufte seiner Geliebten Ekatarina Buraya die Krone von Gerhard Parzutka von Lipinski, einem deutsch-polnischen Produzenten, der gegen Zahlung von dreihunderttausend Dollar aus dem ONT-Budget, Miss Supranational 2013 in Minsk veranstalten ließ.Bei Nationaldirektoren und Contestants sehe es nicht besser aus, warnt der Experte für Unternehmensführung und Integrität, der 2008 bei Nachforschungen zur Bundesdruckerei in Panama auf die Briefkastenfirmen der Beauty-Contest-Eigentümer stieß: „Die nationalen Lizenznehmer sind meist hochstapelnde Einzelkämpfer, aber auch zwielichtige Veranstalter unter anderem aus dem Rotlicht-Milieu“.Nicht wenige Teilnehmerinnen seien überhaupt nicht repräsentativ, sondern "handverlesen oder wahllos gegriffen". Miss Grand International verkauft gar die Teilnahme für bis zu dreitausend Dollar und auch namhafte Veranstalter „füllen im letzten Moment mit vagabundierenden Einzelkandidatinnen auf, um die Länderanzahl zu erhöhen.“ Ins Bild passe die diesjährige Miss-Universe-Kandidatin aus Deutschland – ein von einer niederländischen Firma geschickter „Pageant Junkie – in der Szene überpräsent und meist selbst eingeladen“, schmunzelt Mohr. Neben nach Bedeutung haschenden Mädchen gebe es jedoch auch junge Persönlichkeiten mit Talent und sozialer Intelligenz.Die Ankündigung von Michael Antinoro, bei IMG Original Content seit letztem Jahr für das Miss-Universe-Format zuständig, weg vom jährlichen Einmal-Ereignis und der bisherigen Darstellung der Teilnehmerinnen zu wollen, begrüßt Carsten Mohr: „Frei von Manipulationen und sportlich fair könnte eine richtungsweisende Vitalisierung eines in die Jahre gekommenen Genres mit Vorbildcharakter gelingen“.



Bildinformation: Kisiel (links) und Lukaschenko (Mitte) bei Miss Belarus 2012