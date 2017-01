Der Spezialist für Papiertragetaschen startet mit überarbeitetem Sortiment durch

(fair-NEWS)

Der staatliche Anreiz zur freiweilligen Selbstverpflichtung des Einzelhandels zur Verringerung des Verbrauchs an Kunststofftragetaschen oder Plastiktüten hat im letzten Jahr ein großes Umdenken bewirkt. Nicht nur in den Köpfen der Kunden, auch beim Einzelhändler, Gastronomen oder Imbissbetreiber wurde aktiv damit begonnen die Nutzung von Kunststofftüten zu senken. Aber natürlich denkt nicht jeder Kunde immer an seine Mehrwegtragetasche, gerade bei Spontankäufen oder größeren Shoppingtouren lässt sich der Bedarf nicht wirlich einschätzen, und so kommt man natürlich nicht umhin eine praktische Tragehilfe im Geschäft anzubieten.Nun hat man die Möglichkeit, wie in der Selbstverpflichtung vorgesehen, die Preise der herkömmlichen Plastiktüten einfach anzuheben, oder man macht sich auf die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen. Lange muss man dabei eigentlich nicht suchen, denn der <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Fachhandel für Einweg- und Serviceverpackungen</a> bietet längst die passenden Lösungen. Tragetaschen aus Papier bieten eine optimale Möglichkeit um weiterhin im Einzelhandel den Service einer praktischen Tragetasche vor Ort anzubieten. Dabei sind Papiertragetaschen bei Weitem kein Rückschritt, im Gegenteil, denn <a href="https://www.pack4food24.de/Baeckerei-Konditorei-Confiserie/Papiertragetaschen">Tragetaschen aus Papier</a> sind deutlich vielseitiger als Plastiktüten. Die Auswahl an Größen und Varianten ist so umfangreich, dass Großhändler und Spezialisten für Einwegverpackungen wie die Pro DP Verpackungen eigene Sortimentskategorien schaffen, um ihren Kunden eine praktische und effektive Auswahl über das breite Papiertragetaschensortiment zu ermöglichen.Neben den verschiedensten Größen an weißen oder braunen Papiertragetaschen, mit Flach- oder Kordelhenkel, oder auch verschiedenen neutralen Motiven für verschiedenste Einsatzzwecke, bieten die umweltfreundlichen Tragetaschen auch die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Im Gegensatz zu Kunststofftragetaschen können bei den Papiertüten bereits ab Auflagen von 5000 Stück eigene Logos, Werbebotschaften oder Firmendesigns realisiert werden.Der plötzlich enorm gestiegene Bedarf an <a href="https://www.pack4food24.de/BIO-Einwegverpackungen/Papiertragetaschen">umweltfreundlichen Papiertragetaschen</a> hat natürlich für teilweise heftige Bewegungen in der Verpackungsbranche gesorgt. Teilweise wurden kleine Produzenten von großen Unternehmen einfach aufgekauft um den Bedarf großer Handelsketten in Deutschland zu decken. Auch die Pro DP Verpackungen war dazu gezwungen ihr Produzentennetzwerk zu optimieren, bietet aber weiterhin eines der breitesten Sortimente an Tragetaschen aus Papier für Gastronomie und Einzelhandel.



Bildinformation: Papiertragetaschen bei Pack4Food24.de