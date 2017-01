Worauf bei Festgeldkonten achten

(fair-NEWS)

Heute erlebt man es immer wieder, das man als Anleger sehr häufig betrogen wird, denn man bekommt kaum noch Zinsen für das Guthaben oder die Bedingungen, die an die Finanzprodukte geknüpft sind, sind nicht mehr so gut wie sie einmal waren. Deshalb ist es von Vorteil wenn man, bevor man sich für ein Finanzprodukt entscheidet einen Vergleich anstrebt. Bei einem solchen Vergleich erlangt man einen genauen Überblick darüber, welche:• Konditionen• Bedingungen• Laufzeit• Mindestanlagesummenerforderlich sind. Hierbei lässt sich das beste Anlageprodukt und auch der beste Anbieter sehr einfach herauskristallisieren.Wann lohnt sich das Festgeldkonto?So ist es auch bei dem Festgeldkonto, auch wenn sich die Angebote die von den Banken ausgehen, sehr ähnlich sind, wird man bei einem Festgeld Vergleich den man unter www.anleger-betrug.net realisieren kann, gravierende Unterschiede feststellen. Hierbei ist insbesondere das Zinsniveau wichtig, denn dieses orientiert sich in erster Linie am Leitzins. Und so sind auch die Zinsen beim Festgeld in der Zinstiefphase oft sehr gering. Weshalb man genau aufpassen sollte um den Zeitpunkt abzupassen, wenn die Zinsen wieder steigen, denn nur so kann man sich attraktive Zinsen für die Geldanlage sichern. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Festgeld stellt die Laufzeit, denn auch diese trägt wesentlich zum Zinssatz bei. Denn nur wenn das Geld über einen längeren Zeitraum fest angelegt wird, kann man sich auch über höhere Zinsen freuen.Filialbank oder Online Bank?Doch ebenso spielt auch das Geldinstitut eine wichtige Rolle. Viele Personen wenden sich, möchten sie ein Festgeldkonto eröffnen, zunächst an ihre Hausbank, obwohl von den Online Banken oftmals günstigere Angebote mit höheren Gewinnen ausgehen.